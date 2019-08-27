CPA.Plus - монетизируем фин. трафик лучше Leads.su и LeadGid!

Сейчас партнерские программы, связанные с кредитами, МФО и прочими финансовыми офферами можно сравнить с чем-то старым, не развивающимся.
Мы хотим стать исключением из правил.
Последний месяц мы работали с большим количеством ТОП веб-мастеров этого направления и готовы выйти в паблик с лучшими предложениями на рынке.
На данный момент мы предлагаем офферы по следующим тематикам: кредиты, кредиты под залог, поиск персонала, микрозаймы, вклады, страхование, кредитные карты и т.д.
Для своих партнеров у нас:
◾Офферы по прямым договорам с рекламодателями
◾Оперативная поддержка, которая решает вопросы, а не просто их выслушивает
◾Оперативные выплаты по запросу в том формате, в каком вам удобней
◾Консультации по сливу с любого типа трафика
На момент старта у нас:
◾89 офферов
◾74 гео
◾3 вертикали
CPA.Plus - выгодные решения под финансовый трафик. Регистрируйся и в случае любых вопросов - пиши нам, мы поможем!
Мы в VK - https://vk.com/cpa.plus
Мы в FB - https://www.facebook...A.Plus.Official
Наш паблик в телеграмме - https://ttttt.me/CPA_Plus
В ближайших планах:
➤ Каталог скидок и предложений партнеров - мы намерены не просто скопировать его у других партнерок, а сделать его максимально полным с максимальными возможными скидками.
➤ Интервью у ТОПов, работающих с финансовыми офферами. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, вы можете выслать их нам по любому удобному контакту и мы обязательно их учтем.
➤ Платформа для предложений партнеров. У нас большие планы по развитию, но мы очень бы хотели развиваться с учетом ваших пожеланий.
Регистрируйтесь в CPA.Plus и при любых вопросах можете писать напрямую http://ttttt.me/dumay