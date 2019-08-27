CPA.Plus - монетизируем фин. трафик лучше Leads.su и LeadGid!

Отправлено Вчера, 13:00

Сейчас партнерские программы, связанные с кредитами, МФО и прочими финансовыми офферами можно сравнить с чем-то старым, не развивающимся.

Мы хотим стать исключением из правил.

Последний месяц мы работали с большим количеством ТОП веб-мастеров этого направления и готовы выйти в паблик с лучшими предложениями на рынке.

На данный момент мы предлагаем офферы по следующим тематикам: кредиты, кредиты под залог, поиск персонала, микрозаймы, вклады, страхование, кредитные карты и т.д.

Для своих партнеров у нас:

◾Офферы по прямым договорам с рекламодателями

◾Оперативная поддержка, которая решает вопросы, а не просто их выслушивает

◾Оперативные выплаты по запросу в том формате, в каком вам удобней

◾Консультации по сливу с любого типа трафика

На момент старта у нас:

◾89 офферов

◾74 гео

◾3 вертикали

CPA.Plus - выгодные решения под финансовый трафик . Регистрируйся и в случае любых вопросов - пиши нам, мы поможем! . Регистрируйся и в случае любых вопросов - пиши нам, мы поможем!

Мы в VK - https://vk.com/cpa.plus

Мы в FB - https://www.facebook...A.Plus.Official

Наш паблик в телеграмме - https://ttttt.me/CPA_Plus

В ближайших планах:

➤ Каталог скидок и предложений партнеров - мы намерены не просто скопировать его у других партнерок, а сделать его максимально полным с максимальными возможными скидками.

➤ Интервью у ТОПов, работающих с финансовыми офферами. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, вы можете выслать их нам по любому удобному контакту и мы обязательно их учтем.

➤ Платформа для предложений партнеров. У нас большие планы по развитию, но мы очень бы хотели развиваться с учетом ваших пожеланий.