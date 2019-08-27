Перейти к содержимому

Фотография

CPA.Plus - монетизируем фин. трафик лучше Leads.su и LeadGid!

Автор темы CPAPlus, Вчера, 13:00

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 CPAPlus

CPAPlus

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 13:00

Сейчас партнерские программы, связанные с кредитами, МФО и прочими финансовыми офферами можно сравнить с чем-то старым, не развивающимся.
Мы хотим стать исключением из правил.
 
Последний месяц мы работали с большим количеством ТОП веб-мастеров этого направления и готовы выйти в паблик с лучшими предложениями на рынке
 
На данный момент мы предлагаем офферы по следующим тематикам: кредиты, кредиты под залог, поиск персонала, микрозаймы, вклады, страхование, кредитные карты и т.д.
 
Для своих партнеров у нас:
◾Офферы по прямым договорам с рекламодателями
◾Оперативная поддержка, которая решает вопросы, а не просто их выслушивает
◾Оперативные выплаты по запросу в том формате, в каком вам удобней
◾Консультации по сливу с любого типа трафика
 
На момент старта у нас: 
◾89 офферов
◾74 гео
◾3 вертикали
 
CPA.Plus - выгодные решения под финансовый трафик. Регистрируйся и в случае любых вопросов - пиши нам, мы поможем!
 
Наш паблик в телеграмме - https://ttttt.me/CPA_Plus
 
В ближайших планах:
Каталог скидок и предложений партнеров - мы намерены не просто скопировать его у других партнерок, а сделать его максимально полным с максимальными возможными скидками.
 
Интервью у ТОПов, работающих с финансовыми офферами. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, вы можете выслать их нам по любому удобному контакту и мы обязательно их учтем.
 
Платформа для предложений партнеров. У нас большие планы по развитию, но мы очень бы хотели развиваться с учетом ваших пожеланий.
 
Регистрируйтесь в CPA.Plus и при любых вопросах можете писать напрямую http://ttttt.me/dumay
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума