Киркоров Филипп устроил истерику на Новой Волне из за Димаша Кудайберг

Отправлено Вчера, 19:43

24 августа 2019 года в Олимпийском парке Сочи стартовал международный конкурс молодых Исполнителей Новая волна 2019.Димаш Кудайберген открыл мероприятие песней которая давно находится на первых местах во всех чартах. И многим из звёзд это не понравилось , Филипа Киркова который 2018 году открывал своей песней новую волну за кулисами переворачивало ,дорогу молодым он дать не готов тем более молодому казаху .Ведь Киркоров считает себя королём поп музыки но не а этот раз.

https://www.youtube....6DsVJijPys&t=1s