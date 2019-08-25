Фиксированные взносы ИП УСН за “себя” в 2020 году

Отправлено Вчера, 22:37

Напомню, что фиксированные взносы ИП за “себя”, это те самые налоги, которые ИП (УСН "доход") должен уплатить помимо основных 6% с его оборота (дохода).

Итак, в 2020 году это будут следующие суммы:

- Взносы на пенсионное страхование: 32 448 руб. (до 31.12.2020)

- Взносы на медицинское страхование: 8 426 руб. (до 31.12.2020)

Итого за 2020 год = 40 874 руб.

Так же, не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода.

Максимальный взнос на пенсионное страхование при доходе более, чем 300 тыс. рублей в год, составит: 259 584 руб.

Существует максимальная сумма годового взноса на пенсионное страхование. Она составляет восьмикратный размер фиксированной величины взноса на ОПС. Это значит, что индивидуальный предприниматель за 2020 год может оплатить не более 268 010 рублей, из них 259 584 рубля на обязательное пенсионное страхование и 8 426 рублей на медицинское страхование.

Т.о., МАКСИМУМ , что вам придется заплатить налоговикам в 2020 году помимо 6% с оборота (дохода), это - 268 010 (8426+259584) руб.

Но самое главное: не забываем, что и эти 268 010 руб. вы сможете потом вычесть из суммы основного налога (из тех 6% которые платятся с вашего дохода/оборота) .

268 010 руб. То есть, банально уменьшить основной налог за год (6% с оборота) на уже озвученные



* Напомню, что аналогичная раскладка на 2019 год находится здесь: https://www.info-for...ia-v-2019-godu/ -------



