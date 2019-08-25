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Настрою рекламную компанию в Яндекс Директ

Автор темы oksana24, Вчера, 16:09

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#1 oksana24

oksana24

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Отправлено Вчера, 16:09

Здравствуйте!

 

Меня зовут Оксана, я являюсь специалистом в Рекламной Сети Яндекс:

 

1.Настрою рекламную компанию  для вашего сайта в РСЯ за 1000р, срок 2-3 дня, в зависимости от сроков предоставления данных. (бюджет на РК -3000 т.р)

 

2.Перед запуском кампании провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (рекламной кампании) -  бесплатно.

 

3.Проведу анализ ваших конкурентов-500 руб
 

4.Настрою Метрику на ваш сайт - 500 руб

 

По возникшим вопросам пишите WhatsApp -89505704124

e-mail - 23egor13@gmail.com

 

 


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