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Куда вложить деньги?

Автор темы Дориан, Вчера, 18:43

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Сообщений в теме: 3

#1 Дориан

Дориан

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:43

Всем привет! Форумчане, у меня есть некоторая сумма денег, т я бы хотел ее куда-то вложить. Сразу предупреждаю, что на покупку недвижимости не хватит. Хотелось бы услышать советы бывалых.

 

 

 


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#2 Oleg Gryp

Oleg Gryp

    Новичок

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Отправлено Вчера, 18:44

Даже и не знаю, что вам посоветовать, очень можно не зная суммы, которой вы располагаете. Вобще в наше время говорят, что самое лучшее вложение денег – это в себя, в свое развитие. Пойдите на курсы английского, если знаете его, но на курсы немецкого, это всегда пригодится.


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#3 Ищак

Ищак

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Отправлено Вчера, 18:50

Развитие себя – это конечно хорошо, но наверняка автор хочет и деньги не потерять, и еще какую-то прибыль с них получить. В какой сфере вы работаете? Может открыть что-то свое аналогичное? Начать с малого. 


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#4 Василий Бунша

Василий Бунша

    Новичок

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Отправлено Вчера, 18:52

Да это неплохая идея, сейчас многие устраиваются в компанию на работу, набираются опыта знаний, и уходят и работают на себя. А некоторые превращают свое хобби в заработок. Я вот например в свое время купил термопресс для нанесения изображений на кружки,  тарелки, футболки, вот здесь закупаю заготовки и занимаюсь изготовлением сувениров


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