Куда вложить деньги?

Отправлено Вчера, 18:44

Даже и не знаю, что вам посоветовать, очень можно не зная суммы, которой вы располагаете. Вобще в наше время говорят, что самое лучшее вложение денег – это в себя, в свое развитие. Пойдите на курсы английского, если знаете его, но на курсы немецкого, это всегда пригодится.