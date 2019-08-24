Куда вложить деньги?

Всем привет! Форумчане, у меня есть некоторая сумма денег, т я бы хотел ее куда-то вложить. Сразу предупреждаю, что на покупку недвижимости не хватит. Хотелось бы услышать советы бывалых.
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Отправлено Вчера, 18:44
Даже и не знаю, что вам посоветовать, очень можно не зная суммы, которой вы располагаете. Вобще в наше время говорят, что самое лучшее вложение денег – это в себя, в свое развитие. Пойдите на курсы английского, если знаете его, но на курсы немецкого, это всегда пригодится.
Отправлено Вчера, 18:52
Да это неплохая идея, сейчас многие устраиваются в компанию на работу, набираются опыта знаний, и уходят и работают на себя. А некоторые превращают свое хобби в заработок. Я вот например в свое время купил термопресс для нанесения изображений на кружки, тарелки, футболки, вот здесь закупаю заготовки и занимаюсь изготовлением сувениров
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