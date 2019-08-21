Как жадность фраера сгубила...

Отправлено Вчера, 22:29

Этот случай произошел осенью 2018 года в Центральном Федеральном округе. В связи с тем, что дело еще не завершено, конкретных лиц, и точное место - не называем.



Итак, осенью 2018 г. в одну из налоговых инспекций обратился гражданин, назовем его «К.», который с возмущением доказывал о излишне начисленном налоге на его двухкомнатную квартиру. Вел себя он агрессивно и инспектор вынуждена была полностью проверить карточку налогоплательщика. При проверке оказалось, что налог начислен правильно и обиженный инспектор сказала гражданину, что при таких доходах, какие получает гражданин, не следует так возмущаться из-за нескольких рублей.



На что К. в запальчивости сказал, что особых доходов у него нет и каждый рубль на счету.

Инспектор сообщила об этом случае руководству, особенно обратив внимание на то, что К. является индивидуальным предпринимателем, но отрицает получение им значительных доходов.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что К. в течении 5 лет являлся индивидуальным предпринимателем, его доход (по предоставленным декларациям) составлял от 50 до 80 млн. руб. в год. При проверке счетов К., установлено, что всего за 5 лет поступления составили более 280 млн. руб., а на момент проверки остаток средств составил 220 тыс. руб. Из поступивших средств только 14 млн. руб. израсходованы на оплату труда работников и 16 млн.руб. на уплату единого налога, остальные средства получены наличными.



При проверке установлено, что у К. в собственности была только двухкомнатная квартира и больше никакой недвижимости и автотранспорта не было.



Далее было установлено, что К. в своей предпринимательской деятельности сотрудничал поочередно только с тремя фирмами, т.е. в течении определенного времени с фирмой «1», затем ее сменяла фирма «2» и фирма «3».

Проверив эти фирмы, налоговый орган установил, что во всех этих трех фирмах были одни и те же учредители, которые, отработав год или два, закрывали фирму и открывали новую.



Договора, заключенные ИП с данными фирмами, были идентичными, документы, обосновывающие оказанные ИП услуги, также были однотипными и даже подписи на актах выполненных работ со стороны Заказчика были одинаковыми, хотя фирмы то были разные.



К проверке были подключены сотрудники силовых ведомств, в результате было установлено:

К. действительно был ИП, но в самом начале ведения деятельности он выдал доверенность другому лицу, который и вел все дела, а также получал денежные средства в банке по чековой книжке.

Фирмы (1, 2, 3) учреждались одними и теми лицами, и после года или двух лет работы эти фирмы ликвидировались.

Установлено, что денежные средства, полученные со счета ИП, передавались полностью участникам фирм и использовались ими в личных целях. ИП получал за услуги 10-20 тыс.руб. ежемесячно.

Участники фирм были уверены, что ликвидация юридического лица полностью исключит их ответственность за нарушения законодательства.



В настоящее время, против всех лиц возбуждены уголовные дела:

за неуплату налогов по ст. 198 и ст. 199 УК РФ;

за легализацию средств, приобретенных преступным путем ст.174 УК РФ;

создание преступного сообщества ст. 210 УК РФ.



