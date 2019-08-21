Напишу текст для продвижения вашего продукта

Отправлено Вчера, 12:07

Услуги копирайтера

ТЕКСТ, КОТОРЫЙ ПРОДАСТ ВСЁ

Представьте: страница с описанием вашего товара или услуги постоянно просматривается потенциальными клиентами. Они с интересом изучают продукт и с большой охотой оставляют вам свои контакты. Теперь сотни людей мечтают сотрудничать с вами.

Как добиться такого эффекта? Ответ прост - обратитесь к копирайтеру, настоящему профессионалу своего дела, который напишет для вас уникальный текст. Такой человек не только подчеркнет все достоинства вашего продукта, но и грамотно скроет его недостатки.





Копирайтеров много, почему именно мои услуги?

Сейчас на рынке труда есть тысячи интересных предложений от множества копирайтеров, отличающихся друг от друга уровнем знаний и умений, опытом работы и стоимостью написания текстов. Почему же стоит выбрать именно мои услуги? Итак,

7 ПРИЧИН В ПОЛЬЗУ ТОГО, ЧТОБЫ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ

Знания, подкрепленные опытом.

Я обучалась копирайтингу у специалистов в этой области, с многолетним опытом работы и множеством положительных отзывов. Таким образом, в результате нашего с вами сотрудничества вы получаете текст, который соответствует всем нормам написания продающего текста/СЕО-текста/информационной статьи.

Высокий уровень грамотности.

При создании своих работ я строго придерживаюсь правил русского языка, поэтому любые ошибки исключены: как орфографические, так и пунктуационные. Благодаря этому у читателей будущего текста, а значит у ваших потенциальных клиентов, сложится приятное впечатление о вашем продукте/услуге, и они обязательно захотят с вами связаться.

Качественное выполнение работы.

Качественно написанный текст поможет вам успешно продвигать свой товар или услугу. Мои работы соответствуют грамматическим и лексическим нормам, создаются по всем правилам привлечения вашей целевой аудитории. У клиентов нет шанса остаться в стороне!

Ответственный подход.

Вы можете быть уверены в том, что вас точно не "кинут" на деньги. В результате сотрудничества вы с вероятностью 100% получите написанный текст, или вам будет возвращена полная стоимость услуги.

Сдача работы ровно в срок.

Вы гарантированно получаете выполненную работу в установленные сроки. Нет необходимости переживать, что вас подведут, и разыскивать копирайтера, если он вдруг пропадет.

Адекватное отношение к критике.

Ваши просьбы внести некоторые поправки или доработки в текст воспринимаются адекватно, без агрессии. Обсуждение недостатков в спокойной дружелюбной атмосфере и дальнейшее их исправление.

Вежливое обращение с заказчиками.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, исключительно вежливое общение. В течение сотрудничества я всегда нахожусь на связи, не пропадаю. На сообщения отвечаю быстро.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ?

Результат предыдущих заказчиков

Заказчик №1 Продавец автозапчастей и электромобилей Tesla.

Что требовалось? Наполнить сайт компании информацией.

Что нужно было получить? Привлечь клиентов для дальнейшего сотрудничества.

Какая работа была проделана? Были написаны 6 текстов для разделов сайта компании, в которых была предоставлена вся необходимая информация.

Какого результата удалось добиться? Количество клиентов в месяц увеличилось в 2 раза.





Заказчик №2 Компания по изготовлению тортов на заказ.

Что требовалось? Написать СЕО-текст.

Что нужно было получить? Увеличение посещаемости сайта компании.

Какая работа была проделана? Был написан СЕО-текст с использованием большинства ключевых запросов по теме “Торты на заказ”.

Какого результата удалось добиться? Посещаемость сайта за две недели увеличилась в 4 раза.





ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ И ДРУГИМИ МОИМИ РАБОТАМИ ВЫ МОЖЕТЕ, ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ В ПОРТФОЛИО:

https://drive.google.com/drive/folders/1KUJaOZtEe80pEe1mrb8jWJ07FYSVytct?ths=true





КАКОВА СТОИМОСТЬ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО ПРОДУКТА И РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ?

Продающий текст - 3000 рублей. В стоимость входит: описание свойств и характеристик продукта через выгоды для клиента, определение вашей целевой аудитории, отстройка от конкурирующих предложений, формирование доверия у потенциального клиента, продажа цены. СЕО-текст - 1500 рублей. В стоимость входит: определение ключевых запросов для конкретной темы, написание СЕО-текста. Статья-обзор (описание продукта или темы) - 1500 рублей. В стоимость входит: подробное изучение темы, написание статьи-обзора. Статья-инструкция - 1500 рублей. В стоимость входит: подробное изучение темы, написание статьи-инструкции. Тексты для наполнения сайта информацией - 2000 рублей. В стоимость входит: изучение тематики вашего сайта, написание текстов для наполнения сайта всей необходимой информацией.





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