Программный комплекс MailNinja. Email-рассылка с 98% инбоксом!

Отправлено Сегодня, 14:17





«Автоматизация» в нашем не простом деле — это одна из самых важных задач, т.к. освобождает от кучи рутинных действий и тем самым дарует кучу свободного времени. Также без автоматизации ты вряд ли сможешь слать более 1000 писем в сутки, что существенно отражается на твоем кошельке.

К примеру в моем окружении многие маркетологи отправляют более 50-100-300 тысяч писем в сутки, но и это не предел))) 1кк — 3кк… ухх, как будоражат воображение такие числа! Как правило, доход таких парней в десятки, сотни раз больше чем доход человека, кто занимается рукодрочерством и до сих пор не впустил «автоматизацию» в свою жизнь…



Предлагаю вашему вниманию программный комплекс MailNinja для работы с почтовым сервисом Mail.Ru! Теперь ты сможешь, практически на 80% автоматизировать свою email рассылку и добиться стабильного 98%* инбокса (куда 2% делись, надеюсь не придется рассказывать?).







Кому необходим данный софт и какие задачи он решает:



Арбитражникам: email-маркетинг является самым доступным способом получения дешевого трафика.



Инфобизнесменам: собственные сервера, собственные программы рассылки, позволяют существенно сэкономить и не переплачивать сервисам рассылки. При этом никто не спросит от куда ты берешь свою базу подписчиков.



Email-маркетологам: MailNinja писался для собственные нужды, при этом в создании софта принимало несколько прибыльных практиков email-маркетинга. Софт удобнее аналогов (если можно так сказать, т.к. аналогов нет), обладает более широким функционалом.



Спамерам: Комплексное решение для быстрого развертывания серверов, их прогрева, валидации базы и рассылки с автоматическим отслеживанием постмастера. Большой набор инструментов.



Свой бизнес: Ты можешь использовать этот программный комплекс для рекламы своих услуг/товаров, тем более в комплекте идут пошаговые видео инструкции.





Что умеет MailNinja и чем он так хорош:



Программный комплекс MailNinja — это пакет из 4х программ (ZennoPoster), каждая из которых выполняет свою задачу.



Давай подробнее рассмотрим каждую программу и её функционал.





ToolsPack







Установка серверов



► Установка и настройка смтп серверов на базе панели Веста и PMTA;

► Автоматически настраивает SPF, Dkim и DMARC подписи;

► Создает почтовые ящики домена с возможностью переадресации на ваш email;

► Проверяет на mxtoolsbox.com ипы серверов на листинг в более 30 блек-листах;

► Автоматически добавляет домены (субдомены) в postmaster.mail.ru;

► Автоматически создает текстовые файлы (список серверов) для дальнейшего использования в следующих программах.



Обработка логов PMTA



► Из загруженного лога пмта делает выборку всех ошибочных отправления, емейл адресов на которые отправлялось, а также ссылок на решение вопроса через Mail.Ru.



Подготовка прогрев писем

► Из загруженного csv (excel) файла с текстами создает папку с нужным количеством текстовых файлов с отдельным html письмом в каждом.

► Опционно добавляет в созданные письма требуемую почтовиком информацию, т.к. ссылка на отписку и причину получения письма. При этом ссылка соответствует домену.



Валидация базы

► Очищает базу, удаляя с нее аккаунты, которые: неверно написаны, несуществующие, заблокированные, других почтовых сервисов. Может валидировать все алиасы mail.ru.





И другие функции, которые мы периодически добавляем.





Sendler







► Рассылает письма с указанных в текстовом файле серверов. Может рассылать, используя ротацию серверов.

► Если письмо отправляется на собственные аккаунты, к последним автоматически приписываются юзерагенты, с которых в дальнейшем будет вестись работа.

► При рассылки, можно указать как общее для всех серверов письмо, так и собственное письмо для каждого сервера. Тоже самое можно сделать и для адреса отправителя.

► Копирует емейлы (аккаунты) на которые сделал отправку в отдельный файл.

► Возможность указать паузу между отправкой.

► Возможность указать собственные служебные заголовки.

► Поддерживает текстовый и html формат письма.

► Гибкая система макросов. Возможность загрузить собственные списки или/и таблицы данных и брать значения в отдельные макросы. Все макросы работают в заголовке письма, в теле письма и служебных заголовках.[/SIZE]





Radar









► Отслеживает данные постмастера, сверяя их с указанными лимитами по паданию в спам и блоку писем.

► Синхронизирован с Sendler-ом. Имеет два режим воздействия на рассылку, при попадании домена под указанный лимит:



1) Перекладывает строку с сервером из файла с серверами, загруженных в сендлер, в отдельный файл. Тем самым Сендлер продолжит рассылку, но не будет отправлять с отложенного сервера. Имеется возможность указать, через какое количество отложенных серверов требуется остановить рассылку.

2) Полностью останавливает работу сендлера.





Handler







► Обрабатывает аккаунты, а именно: читает входящие письма, отмечает письмо как не спамное, добавляет в избранное, удаляет прочтенным, удаляет не прочтенным.

► Работает через мобильные прокси.

► Процент действий вшит в программу, все же на некоторые действия можно установить собственные лимиты, в процентном соотношении.

► Умеет сохранять профили (куки и кеш) аккаунтов, пропуская повторные авторизации, что существенно прибавляет скорость работы.

► Режим чекинга аккаунтов.

► Автоматически перекладывает забаненные аккаунты в отдельный файл, удаляя из основного.

► Написан полностью на пост\гет запросах, имитирует мобильное подключение через мобайл версию mail.ru.





Мы постоянно работаем над улучшением функционала. Мы открыты к новым функциям и доработкам. Служба поддержки работает более 16 часов в день!



Обращаем ваше внимание на то, что данный софт писался экспертами email маркетинга, для собственного использования, поэтому является максимально простым и удобным для работы на всем этапе емейл-рассылок.



Софт позволяет автоматизировать на 90% рутинных дел. Полное описание софта можно найти здесь.





Приобрести MailNinja можно по контактам:



Телеграм: @anonym_marketolog

Vk.com: vk.com/anonym.marketolog



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