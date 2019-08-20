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BESTAKK24 - ЛУЧШИЙ магазин аккаунтов ВК много выборки

Автор темы bestakk24, Сегодня, 11:22

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#1 bestakk24

bestakk24

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:22

Приветствуем всех

Оптовый магазин аккаунтов Вконтакте!

Лидеры соотношения качества и цены!



1. Магазин работает с 2019 года.

 
2. Количество поставок в день от 1 шт до 5000 шт аккаунтов Вконтакте
 
3. Оптовые Цены, которые вас приятно удивят. 
 
4. Поддержка в сети 24 часа в сутки.
 
5. Всегда отвечаем не позже 2-ух часов после запроса.
___________________________________________________________________________________
 

 

Контакты для связи с нами:
 
 

  • Telegram канал: https://t.me/bestakk24invite

     

    Скупаю аккаунты ВК, предложения в лс телеграмм

 

 


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