Перейти к содержимому

Фотография

Пассивный заработок на паблике вк с молодежью

Автор темы kapral123, Сегодня, 08:47

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 kapral123

kapral123

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:47

Здравствуйте. Хотел бы рассказать  Вам о дополнительном заработке ,если у вас есть паблик. Подходит он для групп от 10 тыс. человек(можно и меньше,но маловероятен хороший доход). 

Он подходит для любых групп связанных с юмором.Чем больше в них актива ,тем больше Ваш доход.

В чем же суть?

Все просто . Устанавливаете в группу бота пранкера,или же анонимного чат бота https://chatus.org/start/botdengi

С каждой покупки пользователя вам будут платить от 40 до 50%.Все прозрачно . есть статистика. Вывод средств от 100р.Поддержка супер.Ваш заработок пассивный будет зависить лишь от активности ваших подписчиков.

 

Если же у вас группа с продажами каких либо товаров . То ставте бота с воронками и увеличте продажи в разы  

https://robochat.io/r/botdengi

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в ВКонтакте


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. ВКонтакте
  5. Правила форума