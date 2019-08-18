Пассивный заработок на паблике вк с молодежью

Отправлено Сегодня, 08:47

Здравствуйте. Хотел бы рассказать Вам о дополнительном заработке ,если у вас есть паблик. Подходит он для групп от 10 тыс. человек(можно и меньше,но маловероятен хороший доход).

Он подходит для любых групп связанных с юмором.Чем больше в них актива ,тем больше Ваш доход.

В чем же суть?

Все просто . Устанавливаете в группу бота пранкера,или же анонимного чат бота https://chatus.org/start/botdengi

С каждой покупки пользователя вам будут платить от 40 до 50%.Все прозрачно . есть статистика. Вывод средств от 100р.Поддержка супер.Ваш заработок пассивный будет зависить лишь от активности ваших подписчиков.

Если же у вас группа с продажами каких либо товаров . То ставте бота с воронками и увеличте продажи в разы

https://robochat.io/r/botdengi