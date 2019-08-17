Продам сайт, интернет-магазин цифровых товаров. Продажа Steam, Origin

Отправлено Вчера, 12:10

Продам интернет-магазин цифровых товаров. Продажа Steam, Origin, Uplay ключей и других товаров

Возможна продажа любых цифровых товаров, ключей для игр, аккаунтов и другое

Мое предложение будет интересно тем, кто мечтал продавать цифровые товары (ключи от игр) в сети интернет.

Интернет магазин по продаже цифровых товаров, в нашем случае: лицензионных цифровых ключей активации для игр Steam (ключи/гифты), Origin, uPlay и других.

Идеально подходит под магазин цифровых товаров (проверено мной было множество CMS);

Магазин изначально наполнен товарами, в базе находится 500 товаров. По опыту скажу, что товаров, которые можно продавать порядка 5000 штук. Т.е. есть куда двигаться и развиваться!

Товары добавляются очень просто: копируете существующий товар и меняете в нем названия на новый товар, загружаете обложку, несколько скриншотов и видеоролик игры. По желанию можно так же загрузить ключи, либо продавать по факту заказа на сайте.

На сайте установлено множество дополнительных платных модулей.

На последок хочется сказать, если наполнять сайт новинками и заниматься его рекламной (привлечением целевого трафика) то на сайте можно зарабатывать неплохие деньги.

Продаю по цене скриптов! Последний шанс купить! Больше лот выставляться не будет!

ИНФОРМАЦИЯ ПРО САЙТ:

- Красивый и удобный дизайн сайта.

- На сайт добавлено 500 товаров.

- Легкая настройка сайта, разделов, добавления товаров, дизайна и других настроек.

- Возможность продавать автоматически или в "ручную" если нужно.

- Красивый короткий домен, который может запомнится с первого раза, который ассоциируется с играми.

- Отдаются так же страницы в социальных сетях: вконтакте, твиттер, ютуб, инстаграм, мейлру, одноклассники.

- Так же отдается именной скайп и емейл типа @сайт.ру

- Хостинг проплачен на 2 года, хостится на недорогом хорошем сервисе, если хотите можно будет перенести на ваш.

- Расскажу по покажу как работать с сайтом (разберется даже новичек), добавлять новые товары и т. д.

- Идеально для тех кто хотел себе интернет-магазин но не знал как его сделать или не было денег что бы заказать.

- Стоимость подобного интернет-магазина под ключ у специалистов стоит 200 000 рублей и более, я же продаю гораздо дешевле.

- В течении месяца после покупки буду помогать вам и подсказывать, если будут какие-то вопросы.

Причина продажи: нет времени заниматься продвижением, сайт делал для себя но...

Цена договорная, если заинтересовала покупка, пишите мне по контактам, постараюсь ответить всем на любой вопрос по-поводу сайта.

Ссылка на сайт – http://bit.ly/sitesteam

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

email: sustemmma@gmail.com

telegram: @ivanberk

skype: ivan.berkyt

icq: 748603

ГАРАНТИИ:

- Возможна продажа через проверенного гаранта.

- Возможна личная встреча в Киеве.

- Есть персональный аттестат WebMoney.

- Есть идентифицированный Яндекс кошелек.

- Имеются старые аккаунты на популярных форумах.

- Есть отзывы про другие товары.

- Перед продажей дам вам зайти в админку, что бы вы сами все посмотрели и убедились что сайт мой.