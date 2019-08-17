Напишу продающий текст на лэндинг

Отправлено Сегодня, 03:07

Доброго времени суток!

Если Вам нужен продающий текст на лэндинг для повышения конверсии в 1ый же месяц, то я готова услышать Ваши требования и пожелания.

От себя предоставлю:

Продающий текст на лэндинг под конкретную целевую аудиторию, произведу отстройку от конкурентов

Выгодно покажу сильные стороны вашей компании

Рост конверсии по целевому действию

Обеспечу соответствие фирменному стилю вашей компании

Дам вам рекомендации по созданию продающего контента в целом

Буду всегда на связи

Для этого у меня есть:

Опыт работы копирайтером.

Профильное образование.

Примеры работ - ознакомьтесь с ними, они приложены к теме

Закажите продающий текст на лэндинг по телефону +7 911 031 98 68

P.S. Если дизайна страницы пока нет, то я обеспечу Вам комплексную услуги по запуску сайта.