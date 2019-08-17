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Напишу продающий текст на лэндинг

Автор темы Ольга Володина, Сегодня, 03:07

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#1 Ольга Володина

Ольга Володина

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Отправлено Сегодня, 03:07

Доброго времени суток!

 

Если Вам нужен продающий текст на лэндинг для повышения конверсии в 1ый же месяц, то я готова услышать Ваши требования и пожелания.

 

От себя предоставлю:

  • Продающий текст на лэндинг под конкретную целевую аудиторию, произведу отстройку от конкурентов
  • Выгодно покажу сильные стороны вашей компании
  • Рост конверсии по целевому действию 
  • Обеспечу соответствие фирменному стилю вашей компании
  • Дам вам рекомендации по созданию продающего контента в целом
  • Буду всегда на связи

Для этого у меня есть:

  • Опыт работы копирайтером.
  • Профильное образование.
  • Примеры работ - ознакомьтесь с ними, они приложены к теме

Закажите продающий текст на лэндинг по телефону +7 911 031 98 68

 

P.S. Если дизайна страницы пока нет, то я обеспечу Вам комплексную услуги по запуску сайта. 

 

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