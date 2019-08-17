Напишу продающий текст на лэндинг

Доброго времени суток!
Если Вам нужен продающий текст на лэндинг для повышения конверсии в 1ый же месяц, то я готова услышать Ваши требования и пожелания.
От себя предоставлю:
- Продающий текст на лэндинг под конкретную целевую аудиторию, произведу отстройку от конкурентов
- Выгодно покажу сильные стороны вашей компании
- Рост конверсии по целевому действию
- Обеспечу соответствие фирменному стилю вашей компании
- Дам вам рекомендации по созданию продающего контента в целом
- Буду всегда на связи
Для этого у меня есть:
- Опыт работы копирайтером.
- Профильное образование.
- Примеры работ - ознакомьтесь с ними, они приложены к теме
Закажите продающий текст на лэндинг по телефону +7 911 031 98 68
P.S. Если дизайна страницы пока нет, то я обеспечу Вам комплексную услуги по запуску сайта.