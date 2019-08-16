GoodAccs.ru - Твой магазин аккаунтов. Купить аккаунты ВК, Инстаграм, Ф

GoodAccs.ru - магазин качественных аккаунтов социальных сетей и сервисов
Качественные аккаунты от проверенных поставщиков по низким ценам. 100% Валид.
Наши преимущества:
- Все аккаунты 100% валид.
- Быстрые ответы поддержки клиентов
- 1 аккаунт в 1 руки
- Скидки постоянным клиентам и за объем
- Персональный аттестат WebMoney
- Идентифицированные кошельки Яндекс и Qiwi
- Прием платежей через FreeKassa (в т.ч. Visa/MasterCard)
Способы оплаты:
В данный момент в магазине работают наиболее популярные способы оплаты: WebMoney,Qiwi, Яндекс.Деньги, BTC
Контакты поддержки:
Остерегайтесь фейков и мошенников.
Наши контакты для связи:
Telegram: @GoodAccsRu
Почта: GoodAccs.Ru@yandex.ru
Если сомневаетесь в актуальности контактных данных - их всегда можно проверить по ссылке http://goodaccs.ru/ru/contacts
Все покупки всегда осуществляются только через форму оплаты на сайте http://GoodAccs.ru
Никаких продаж через почту или телеграм мы не совершаем.
Ищем поставщиков:
В данный момент мы активно набираем базу поставщиков. Напишите нам, если у вас есть аккаунты на продажу.
Telegram для связи: @GoodAccsRu