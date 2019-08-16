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GoodAccs.ru - Твой магазин аккаунтов. Купить аккаунты ВК, Инстаграм, Ф

Автор темы GoodAccsru, Вчера, 13:33

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#1 GoodAccsru

GoodAccsru

    Новичок

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Отправлено Вчера, 13:33

GoodAccs.ru - магазин качественных аккаунтов социальных сетей и сервисов
 
 
Качественные аккаунты от проверенных поставщиков по низким ценам. 100% Валид.
 
 
Наши преимущества:
 - Все аккаунты 100% валид.
- Быстрые ответы поддержки клиентов
- 1 аккаунт в 1 руки
- Скидки постоянным клиентам и за объем
- Персональный аттестат WebMoney
- Идентифицированные кошельки Яндекс и Qiwi
- Прием платежей через FreeKassa (в т.ч. Visa/MasterCard)
 
 
 
Способы оплаты:
В данный момент в магазине работают наиболее популярные способы оплаты: WebMoney,Qiwi, Яндекс.Деньги, BTC
 
Контакты поддержки:
Остерегайтесь фейков и мошенников. 
Наши контакты для связи:
Telegram: @GoodAccsRu
Почта: GoodAccs.Ru@yandex.ru
 
 
Если сомневаетесь в актуальности контактных данных - их всегда можно проверить по ссылке http://goodaccs.ru/ru/contacts
Все покупки всегда осуществляются только через форму оплаты на сайте http://GoodAccs.ru
Никаких продаж через почту или телеграм мы не совершаем.
 
Ищем поставщиков:
В данный момент мы активно набираем базу поставщиков. Напишите нам, если у вас есть аккаунты на продажу.
Telegram для связи: @GoodAccsRu

 


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