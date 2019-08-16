GoodAccs.ru - Твой магазин аккаунтов. Купить аккаунты ВК, Инстаграм, Ф

Отправлено Вчера, 13:33

GoodAccs.ru - магазин качественных аккаунтов социальных сетей и сервисов

Качественные аккаунты от проверенных поставщиков по низким ценам. 100% Валид.

Наши преимущества:

- Все аккаунты 100% валид.

- Быстрые ответы поддержки клиентов

- 1 аккаунт в 1 руки

- Скидки постоянным клиентам и за объем

- Персональный аттестат WebMoney

- Идентифицированные кошельки Яндекс и Qiwi

- Прием платежей через FreeKassa (в т.ч. Visa/MasterCard)

Способы оплаты:

В данный момент в магазине работают наиболее популярные способы оплаты: WebMoney,Qiwi, Яндекс.Деньги, BTC

Контакты поддержки:

Остерегайтесь фейков и мошенников.

Наши контакты для связи:

Telegram: @GoodAccsRu

Почта: GoodAccs.Ru@yandex.ru

Если сомневаетесь в актуальности контактных данных - их всегда можно проверить по ссылке http://goodaccs.ru/ru/contacts

Все покупки всегда осуществляются только через форму оплаты на сайте http://GoodAccs.ru

Никаких продаж через почту или телеграм мы не совершаем.

Ищем поставщиков:

В данный момент мы активно набираем базу поставщиков. Напишите нам, если у вас есть аккаунты на продажу.

Telegram для связи: @GoodAccsRu