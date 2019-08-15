Схема от 700 руб. в сутки на автомате без спец. навыков

Отправлено Вчера, 05:38

Приветствую пользователей и гостей форума!

Предлагаю к приобретению авторскую схему заработка по извлечению дейтинг трафика с полной автоматизацией процессов и дальнейшей конвертацией трафика на партнерке. Ушло не мало времени на разработку и тестирование всех деталей, для того чтобы все работало как часы без лишних телодвижений.

Схема не связана с общением, звонками, спамом, продажей товаров и т.д. Никаких спец. навыков не потребуется. В мануале четко прописан каждый шаг без "воды" понятным языком и с иллюстрациями. Вся информация структурирована и подана пошагово, пункт за пунктом.

Для старта вам необходимо произвести разовую подготовку, которая займет менее одного дня (несколько часов), затем запустить схему и наблюдать за приростом трафика и оплат в статистике партнерской программы.

ЭТА СХЕМА ПОМОЖЕТ НАСТРОИТЬ ЗАРАБОТОК БЕЗ КРИМИНАЛА И ВПАРИВАНИЯ ТОВАРОВ И ПРОЧЕГО

✔️ Прибыль составляет от 700 рублей/сутки с возможностью масштабировать.

✔️ Разовая стартовая подготовка.

✔️ Возможность работы как со своего компьютера/ноутбука так и вообще без него, используя удаленный сервер, управляя всей подготовкой и работой со смартфона!

✔️ Конкуренция схеме не страшна, ведь опять же, нет продаж, только перенаправление заинтересованного трафика.

✔️ Низкие затраты на стартовую подготовку, всего 1250 рублей разово.

✔️ Поддержка и помощь в реализации схемы.

Немного статистики

Цена - 3.000 рублей.

Контакты:

icq7604955

maxaver001@yandex.ru