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Схема от 700 руб. в сутки на автомате без спец. навыков

Автор темы maxaver001, Вчера, 05:38

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#1 maxaver001

maxaver001

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Отправлено Вчера, 05:38

Приветствую пользователей и гостей форума!
 
Предлагаю к приобретению авторскую схему заработка по извлечению дейтинг трафика с полной автоматизацией процессов и дальнейшей конвертацией трафика на партнерке. Ушло не мало времени на разработку и тестирование всех деталей, для того чтобы все работало как часы без лишних телодвижений.
 
Схема не связана с общением, звонками, спамом, продажей товаров и т.д. Никаких спец. навыков не потребуется. В мануале четко прописан каждый шаг без "воды" понятным языком и с иллюстрациями. Вся информация структурирована и подана пошагово, пункт за пунктом. 
 
Для старта вам необходимо произвести разовую подготовку, которая займет  менее одного дня (несколько часов), затем запустить схему и наблюдать за приростом трафика и оплат в статистике партнерской программы.
 
ЭТА СХЕМА ПОМОЖЕТ НАСТРОИТЬ ЗАРАБОТОК БЕЗ КРИМИНАЛА И ВПАРИВАНИЯ ТОВАРОВ И ПРОЧЕГО
 
 
✔️ Прибыль составляет от 700 рублей/сутки с возможностью масштабировать.
✔️ Разовая стартовая подготовка.
✔️ Возможность работы как со своего компьютера/ноутбука так и вообще без него, используя удаленный сервер, управляя всей подготовкой и работой со смартфона!
✔️ Конкуренция схеме не страшна, ведь опять же, нет продаж, только перенаправление заинтересованного трафика.
✔️ Низкие затраты на стартовую подготовку, всего 1250 рублей разово.
✔️ Поддержка и помощь в реализации схемы.
 
 
Немного статистики
 
 
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Цена - 3.000 рублей.
 
 
Контакты:
 
 
telegram: @maxaver001   ( прямая: https://t-do.ru/maxaver001 )
icq7604955
maxaver001@yandex.ru

 


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