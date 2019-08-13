Агентство интернет-маркетинга Bogat.Digital предлагает услуги по настройке и ведению контекстной рекламы.
Познакомиться с нашими результатами можно в разделе “Портфолио” на нашем сайте.
Что предлагаем:
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Бесплатный аудит рекламной кампании, если она уже запущена;
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Бесплатный аудит сайта на готовность к запуску контекстной рекламы;
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Настройка всех видов рекламных кампаний;
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Детальная отчетность по всем работам и результатам кампании.
Наши преимущества:
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Большой опыт - на рынке с 2004 года, 600 выполненных проектов, 50 бизнес-ниш, от косметики до промышленности.
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Консультируем по всем вопросам интернет-маркетинга.
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Сертифицированные партнеры Google Partners
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Помогаем оценить не только эффективность рекламы, но и ее рентабельность.
Цена
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Цена на ведение рекламы состоит из бюджета на рекламу (на счету рекламных аккаунтов) и стоимости работы специалистов компании.
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Стоимость работы фиксируется на старте, на этапе согласования стратегии.
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Стоимость ведения - от 150 долларов
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Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект!
Skype: BOGATSKY_STANISLAV
Телефон: +380 (050) 934 36 51
Почта: sb@bogat.digital