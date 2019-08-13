Отправлено Сегодня, 11:02

Агентство интернет-маркетинга Bogat.Digital предлагает услуги по настройке и ведению контекстной рекламы.

Познакомиться с нашими результатами можно в разделе “Портфолио” на нашем сайте.

Что предлагаем:

Бесплатный аудит рекламной кампании, если она уже запущена;

Бесплатный аудит сайта на готовность к запуску контекстной рекламы;

Настройка всех видов рекламных кампаний;

Детальная отчетность по всем работам и результатам кампании.

Наши преимущества:

Большой опыт - на рынке с 2004 года, 600 выполненных проектов, 50 бизнес-ниш, от косметики до промышленности.

Консультируем по всем вопросам интернет-маркетинга.

Сертифицированные партнеры Google Partners

Помогаем оценить не только эффективность рекламы, но и ее рентабельность.

Цена

Цена на ведение рекламы состоит из бюджета на рекламу (на счету рекламных аккаунтов) и стоимости работы специалистов компании.

Стоимость работы фиксируется на старте, на этапе согласования стратегии.

Стоимость ведения - от 150 долларов

Детальнее об услуге можно узнать на сайте.

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект!



Skype: BOGATSKY_STANISLAV

Телефон: +380 (050) 934 36 51

Почта: sb@bogat.digital