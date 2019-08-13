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Услуги по настройке и ведению контекстной рекламы

Автор темы Богат, Сегодня, 11:02

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#1 Богат

Богат

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:02

Агентство интернет-маркетинга Bogat.Digital предлагает услуги по настройке и ведению контекстной рекламы.

 

Познакомиться с нашими результатами можно в разделе “Портфолио” на нашем сайте.

 

Что предлагаем:

 

  • Бесплатный аудит рекламной кампании, если она уже запущена;

  • Бесплатный аудит сайта на готовность к запуску контекстной рекламы;

  • Настройка всех видов рекламных кампаний;

  • Детальная отчетность по всем работам и результатам кампании.

 

Наши преимущества:

 

  • Большой опыт - на рынке с 2004 года, 600 выполненных проектов, 50 бизнес-ниш, от косметики до промышленности.

  • Консультируем по всем вопросам интернет-маркетинга.

  • Сертифицированные партнеры Google Partners

  • Помогаем оценить не только эффективность рекламы, но и ее рентабельность.

 

Цена

 

  • Цена на ведение рекламы состоит из бюджета на рекламу (на счету рекламных аккаунтов) и стоимости работы специалистов компании. 

  • Стоимость работы фиксируется на старте, на этапе согласования стратегии. 

  • Стоимость ведения - от 150 долларов

  • Детальнее об услуге можно узнать на сайте.

 

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект!
 

Skype: BOGATSKY_STANISLAV

Телефон: +380 (050) 934 36 51

Почта: sb@bogat.digital

 

 


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