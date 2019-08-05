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Директ больше не нужен! Новый способ привлечения клиентов с ROI в 10 0

Автор темы Artemmmsk, Сегодня, 15:21

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#1 Artemmmsk

Artemmmsk

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Отправлено Сегодня, 15:21

Директ больше не нужен! Новый способ привлечения клиентов с ROI в 10 000–20 000% Если простым языком, то на каждый вложенный доллар в такую рекламу, вы получаете 10–20$ сверху! Такой отдачи не даст ни контекстная, ни таргетированная реклама!

Сервис поможет найти новых клиентов для B2B бизнеса, потратив при этом минимум бюджета. 2SELLER находит все группы потенциальных клиентов в Вконтакте и рассылает им заданные сообщения в количестве 5 700 сообщений в сутки!Эффект просто ошеломляет! Стоимость лида от 5 до 20р.!Сервис работает в облаке круглосуточно, а это значит что после запуска не обязательно держать компьютер включенным.

Рассылайте ваше предложение 5700 потенциальным клиентам в сутки и получайте реальных клиентов. Попробуйте бесплатно сервис - http://2seller.ru/

Посмотрите отзывы клиентов, которые уже используют этот инструмент в своем бизнесе.

 

 

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