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МАССЛУКИНГ - ТРЕНД 2019 ГОДА

Автор темы Artemmmsk, Сегодня, 15:17

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#1 Artemmmsk

Artemmmsk

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Отправлено Сегодня, 15:17

Увеличение продаж без рекламы. МАССЛУКИНГ - ТРЕНД 2019 ГОДА! 
БЕШЕНЫЙ ОХВАТ! В день можно просмотреть от 100 тыс сторис, это куда эффективнее и безопаснее, чем тот же массфоловинг или масслайкинг.

 ЭТО НЕ СПАМ! Это не спам и поэтому инстаграм не забанит ваш аккаунт.

‍‍ ТОЛЬКО ЖИВЫЕ ЛЮДИ! Боты не снимают сторис. Взаимодействие с ботами исключено на 99%

Ежедневно растет охват, показы, посещения профиля и переходы по ссылке.

Это новый метод. Ваш аккаунт будет в числе первых кто посмотрит Stories целевой аудитории

Ваш аккаунт будет просматривать сториз 24/7 и работать на вас даже когда вы спите.

Вы можете протестировать этот метод уже сейчас совершенно бесплатно. Сервис который действительно работает - https://massluking.pro

 

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