Увеличение продаж без рекламы

Отправлено Сегодня, 14:33

Держите подборку сервисов от SGD для увеличения прибыли без бюджета.

2SELLER.RU

Сервис поможет найти новых клиентов для B2B бизнеса, потратив при этом минимум бюджета. 2SELLER находит все группы потенциальных клиентов в Вконтакте и рассылает им заданные сообщения в количестве 5 700 сообщений в сутки!Эффект просто ошеломляет! Стоимость лида от 5 до 20р.!Сервис работает в облаке круглосуточно, а это значит что после запуска не обязательно держать компьютер включенным.

http://2seller.ru/

3SELLER.COM

Если вы Рекламное агентство, SMM специалист, Продаете товары и услуги в интернете, Арбитражник, Владелец Telegram канала или чата желающий его быстро раскрутить, то вам стоит обратить внимание на сервис рассылок по целевым чатам 3SELLER.COM Вам достаточно загрузить список своих чатов или выбрать из предложенных, написать текст рассылки и запустить ее. Дальше сервис все сделает сам. Вступит в целевые чаты и начнет рассылать ваши рекламные сообщения. А при необходимости будет их повторять хоть через каждые 3 минуты.Пока наш рекорд, это 36$ потраченных на рассылку принесли заказов на 2400$

https://3seller.com/

NEWSVK.RU

Еще одним эффективных и неочевидным способом продвижения являются рекламные посты в ленте новостей ВК. Благодаря использованию ключевых слов, такие посты показываются не только друзьям, а вообще всем аккаунтам, которые ввели в поиске ключевое слово из рекламного поста. И таких ключевых слов может быть сколько угодно.

Заведите аккаунт в ВК для рекламы. Зарегистрируйтесь с этого аккаунта в NEWSVK.RU.Напишите тексты вашей рекламы, которая будет показываться в ленте по ключевым словам. Ниже текста укажите все ключевые слова, по которым хотите показывать вашу рекламу. И выберите интервал повтора в публикации рекламы в минутах. Теперь система будет автоматически публиковать вашу рекламу через заданный промежуток времени. А целевые клиенты будут видеть ваш пост в новостной ленте ВК по заданным вами ключевым запросам.Благодаря системе автоматического повтора, ваша реклама будет постоянно в ленте ВК даже по высоконагруженным ключевым запросам.

https://newsvk.ru/

MASSLUKING.PRO

Следующим партизанский способ получения клиентов - масслукинг в instagram. Или простыми словами - автоматический просмотр сторис целевых аккаунтов.Все очень просто. Вы находите целевые аккаунты или хештеги и запускаете по людям их этих аккаунтов масслукинг. Система будет автоматически просматривать сторис целевых аккаунтов, они будут видеть что ваш аккаунт просмотрел их сторис, далее в случае заинтересованности они будут переходить на ваш аккаунт и сайт. Плюс масслугина в том, что боты не снимают сторис, поэтому вам обеспечен только живой трафик. Ежедневно растет охват, показы, посещения профиля и переходы по ссылке.

https://massluking.pro/

4SELLER.PRO

А если вы хотите еще больше клиентов из instagram, то на масслукинге не стоит останавливаться, а стоит запустить рассылку в директ целевых клиентов instagram. Найдите все целевые instagram аккаунты, соберите их подписчиков и запустите по ним рассылку с предложением, от которого они не смогут отказаться. Чтобы не делать это руками, запустите рассылки при помощи сервиса 4SELLER.PRO. Он автоматически разошлет сообщения по целевым клиентам уже с учетом всех лимитов instagram.

https://4seller.pro/

BLACK2SELLER.RU

RUBLACK2SELLER.RU отыщет всех клиентов проявивших интерес к вашему товару или услуге, или найдет всех клиентов конкурента в ВК и разошлет им заданные сообщения на полном автомате! Результат: Вы получите горячих клиентов по 20 ₽

https://black2seller.ru/

Сообщение отредактировал Artemmmsk: Сегодня, 14:34