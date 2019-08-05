Отправлено Сегодня, 07:35

Подключаем безлимитные интернет тарифы Билайн 4G/3G

•Непубличные тарифы:

Билайн безлимитный тарифный план 450 рублей/месяц

Без ограничений по скорости и трафику

Интернет только в сетях 4G

Билайн безлимитный тарифный план 650 рублей/месяц

Без ограничений по скорости и трафику

Интернет во всех сетях 4G/3G/2G

•Легальное подключение на физ. лицо, оформление на ваши персональные данные. В связи с изменениями ФЗ «О связи» от 1 июня 2018 года, оператор обязан идентифицировать абонента. Вам будет предоставлен договор, в который нужно внести свои учетные данные для оператора.

•Тарифы работают по всей России, кроме Крыма и Дальнего Востока

•Честный безлимит! Качай сколько хочешь. Видеонаблюдение, торренты, раздачи по WiFi, сетевые игры, Смарт ТВ – без ограничений по скорости и трафику.

•Без всяких подписок и дополнительных услуг. Просто интернет-безлимит!

•Можно использовать любое оборудование, где предусмотрен слот для сим – модемы, WiFi роутеры, планшеты, системы видеонаблюдения и т.д.

•Выделенный номер техподдержки, решение вопросов без ожиданий на линии.

•Условия по тарифу не меняются, подключитесь сейчас и пользуйтесь всегда!

Очень частый вопрос, может ли оператор изменить тариф? Да, оператор может изменить условия, как на этом тарифе, так и на любом другом, например на вашем личном номере. Никто кроме оператора не может дать гарантий по этому вопросу. На этих тарифных планах в договоре прописано, что это безлимит и других условий там нет. Ранее подключенными тарифами, наши клиенты пользуются по несколько лет, условия для них не менялись.

•Во всех заказах мы доставляем 2 сим-карты. Первая основная, вторая дополнительная, которую можно будет использовать при выходе из строя основной сим. Если Вы потеряли или сломали основную карту, просто активируйте дополнительную, на том же номере.

•После активации сим-карта может быть «заморожена», но на срок не более 6 месяцев. Т.е. достаточно оплатить один раз в полгода, в тот период когда интернетом не пользуетесь, чтобы сим-карта не была заблокирована.

•Данные тарифы предоставляются только для доступа в интернет. Голосовая связь не поддерживается.

•Стоимость сим и доставка в регионы 890 рублей. Доставка Почтой России 1 класса, предоставим трек номер для отслеживания отправления.

•Оплата Яндекс Деньги, Webmoney, Тиньков, Сбербанк

•WhatsApp +79288841959