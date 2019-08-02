Rexpush.com - зарабатывайте на Push-подписках с нами!

Всем привет!
Rexpush.com - уникальная рекламная платформа по монетизации Push- подписок.
Мы приглашаем всех арбитражников, владельцев сайтов, расширений и всех, у кого есть качественный трафик, протестировать нашу систему.
Наши преимущества:
- привлекательные цены!!!
- две модели оплаты: Revenue Share (работая таким образом вы будете получать деньги на постоянной основе, т.к. все субподписки тоже остаются за вами) и CPL
- статистика в реальном времени
- удобный интерфейс с расценками по странам
- максимальный охват по гео, устройствам и операционкам
- выплаты по запросу (вывод средств доступен уже через 3 дня после подписки)
- простая интеграция
- множество качественных лендингов по разным направлениям с адаптацией по гео и настройкой сложности
Как начать:
1. Зарегистрируйте аккаунт у нас в системе
2. Добавьте свои веб-сайты в качестве источника трафика
3. Сгенерируйте код или ссылку и установите
4. Получайте прибыль!
Добавляйте нас:
https://ru.rexpush.com/
Telegram chat: https://t.me/rexpush
Skype: live:rexpush