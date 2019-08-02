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Rexpush.com - зарабатывайте на Push-подписках с нами!

Автор темы RexPush, Сегодня, 05:40

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#1 RexPush

RexPush

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 05:40

Всем привет!1130.gif 

Rexpush.com - уникальная рекламная платформа по монетизации Push- подписок. 

Мы приглашаем всех арбитражников, владельцев сайтов, расширений и всех, у кого есть качественный трафик, протестировать нашу систему. 

Наши преимущества:
- привлекательные цены!!! 
- две модели оплаты: Revenue Share (работая таким образом вы будете получать деньги на постоянной основе, т.к. все субподписки тоже остаются за вами) и CPL 
- статистика в реальном времени 
- удобный интерфейс с расценками по странам 
- максимальный охват по гео, устройствам и операционкам 
- выплаты по запросу (вывод средств доступен уже через 3 дня после подписки) 
- простая интеграция 
- множество качественных лендингов по разным направлениям с адаптацией по гео и настройкой сложности 

Как начать: 
1. Зарегистрируйте аккаунт у нас в системе 
2. Добавьте свои веб-сайты в качестве источника трафика 
3. Сгенерируйте код или ссылку и установите 
4. Получайте прибыль! 

Добавляйте нас
https://ru.rexpush.com/
Telegram chat: https://t.me/rexpush 
Skype: live:rexpush

 


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