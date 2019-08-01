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Профессиональный ремонт квартир

Автор темы Emilians, Сегодня, 20:29

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#1 Emilians

Emilians

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:29

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И НОВОСЕЛЫ!
 
Мы - компания Профи. Осуществляем Профессиональный ремонт квартир уже на протяжении 10 лет. Работаем качественно, работы выполняем в срок. 
По договору ООО, без предоплат и авансов, с составлением сметы. 
 
Добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте: vk.com/club91116946
Портфолио выполненных работ из 163 объектов можно посмотреть в нашем альбоме: seriya-p.ru/forumdisplay.php?f=22 
Наши сайты: seriya-p.ru и remont-ot-profi.com
Мы в Instagram: instagram.com/remont.ot.profi 
 
Заявку на обратный звонок можете оставить в нашей группе ВК по ссылке: vk.com/club91116946?w=app5708398_-91116946
 
Полное портфолио наших работ можно посмотреть тут remont-ot-profi.com/work/
 
 
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
Дружите с нами ВКонтакте: vk.com/club91116946
С уважением Профи.
 
РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ РЕМОНТОВ (их сотни):
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