Отправлено Сегодня, 20:29

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И НОВОСЕЛЫ!

Мы - компания Профи. Осуществляем Профессиональный ремонт квартир уже на протяжении 10 лет. Работаем качественно, работы выполняем в срок.

По договору ООО, без предоплат и авансов, с составлением сметы.

Добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте: vk.com/club91116946

Портфолио выполненных работ из 163 объектов можно посмотреть в нашем альбоме: seriya-p.ru/forumdisplay.php?f=22

Наши сайты: seriya-p.ru и remont-ot-profi.com

Мы в Instagram: instagram.com/remont.ot.profi

Заявку на обратный звонок можете оставить в нашей группе ВК по ссылке: vk.com/club91116946?w=app5708398_-91116946

Полное портфолио наших работ можно посмотреть тут remont-ot-profi.com/work/

По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72

Отвечу на все интересующие вопросы.

Дружите с нами ВКонтакте: vk.com/club91116946

С уважением Профи.

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