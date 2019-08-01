Eggchange.ru обмен криптовалют на наличные |Москва | Киев

Отправлено 01 Август 2019 - 18:08

EggChange.ru - безопасный обменник криптовалют в Москве и Киеве.

Обменяем любую криптовалюту за наличные доллары, рубли, евро в Москве и Киеве.

Почему купить или продать криптовалюты выгодно с EggChange?

-безопасный офис в Москва - Сити (Москва) и центре Киева;

-анонимно и быстро (обычно до 40 минут);

-свой объем биткоина до 50 монет (больше по запросу);

-работаем на рынке более 3-х лет;

-тысячи положительных сделок;

-84% клиентов - становятся постоянными;

-без посредников;

-проф.участники сообщества ProCrypt;

Как проходит обмен?

1. Согласование условий обмена с нашим менеджером любым удобным вам способом (звонок, телеграм, сайт);

2. Встреча в нашем офисе;

3. Пересчет наличных, сверка адресов кошельков и фиксация курса на бирже;

4. Перечисляем криптовалюту и вместе ожидаем 1 подтверждение.

Кроме безопасного и быстрого обмена - гарантируем увлекательные и познавательные беседы о мире криптовалют, кофе/чай/крепкие напитки.

По согласованию работаем с любыми регионами и странами.

Друзья, если вы хотите быстро и безопасно купить или продать bitcoin - обращайтесь по контактам ниже. Наши менеджеры ответят вам на любые вопросы.

Наш сайт - https://eggchange.ru

Работаем без выходных.