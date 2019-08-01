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Eggchange.ru обмен криптовалют на наличные |Москва | Киев

Автор темы eggchange, 01 Авг 2019 18:08

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#1 eggchange

eggchange

    Новичок

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Отправлено 01 Август 2019 - 18:08

EggChange.ru - безопасный обменник криптовалют в Москве и Киеве.
Обменяем любую криптовалюту за наличные доллары, рубли, евро в Москве и Киеве.
 
Почему купить или продать криптовалюты выгодно с EggChange?
 
-безопасный офис в Москва - Сити (Москва) и центре Киева;
-анонимно и быстро (обычно до 40 минут);
-свой объем биткоина до 50 монет (больше по запросу);
-работаем на рынке более 3-х лет;
-тысячи положительных сделок;
-84% клиентов - становятся постоянными;
-без посредников;
-проф.участники сообщества ProCrypt;
 
Как проходит обмен?
 
1. Согласование условий обмена с нашим менеджером любым удобным вам способом (звонок, телеграм, сайт);
2. Встреча в нашем офисе;
3. Пересчет наличных, сверка адресов кошельков и фиксация курса на бирже;
4. Перечисляем криптовалюту и вместе ожидаем 1 подтверждение. 
Кроме безопасного и быстрого обмена - гарантируем увлекательные и познавательные беседы о мире криптовалют, кофе/чай/крепкие напитки.
 
По согласованию работаем с любыми регионами и странами.
 
Друзья, если вы хотите быстро и безопасно купить или продать bitcoin  - обращайтесь по контактам ниже. Наши менеджеры ответят вам на любые вопросы.
 
Наш сайт - https://eggchange.ru
Телеграм - https://t.me/obmenka24_bot
 
Работаем без выходных.

 


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