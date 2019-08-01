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Канализация для загородного дома

Автор темы Анастасия05, Сегодня, 05:23

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#1 Анастасия05

Анастасия05

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Отправлено Сегодня, 05:23

 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ септика из бетонных колец | Как работает канализация?
 
Привет мужской части этого форума, а особенно владельцам загородных домов. Когда встает вопрос дополнительных удобств, таких как душевая, и туалет не на улице, то возникает очевидная проблема, куда девать стоки? Устроить канализацию на участке на первый взгляд занятие не простое, но вполне реальное. Недавно мы завели канал на ютубе, и как раз рассказываем о том, как сделать автономную канализацию на участке. А конкретно в этом видео, которое прикреплено снизу речь пойдет о таком простом решении как септик из бетонных колец, обсудим плюсы и минусы такого решения. Пожалуйста посмотрите это видео, и оцените его лайком или дизлайком, в случае если оно было полезно или бесполезно. Очень нужна ваша критика!

 


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