Канализация для загородного дома

Отправлено Сегодня, 05:23

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ септика из бетонных колец | Как работает канализация?

Привет мужской части этого форума, а особенно владельцам загородных домов. Когда встает вопрос дополнительных удобств, таких как душевая, и туалет не на улице, то возникает очевидная проблема, куда девать стоки? Устроить канализацию на участке на первый взгляд занятие не простое, но вполне реальное. Недавно мы завели канал на ютубе, и как раз рассказываем о том, как сделать автономную канализацию на участке. А конкретно в этом видео, которое прикреплено снизу речь пойдет о таком простом решении как септик из бетонных колец, обсудим плюсы и минусы такого решения. Пожалуйста посмотрите это видео, и оцените его лайком или дизлайком, в случае если оно было полезно или бесполезно. Очень нужна ваша критика!