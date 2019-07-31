Услуги в Telegram от Шерлока

Отправлено Вчера, 13:04

ТОПОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В TELEGRAM ОТ ШЕРЛОКА

Качественный сервис по демократичным ценам.



НАШИ УСЛУГИ



- РАССЫЛКА В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Отправляйте фото, видео, текст, ссылки

Рассылка пользователям любой страны

Статистика прочтенных сообщений

Фотоотчет выполненной работы

Возможность рассылки по вашей базе



От 500 до 1000 сообщений – 1.6р сообщение

От 1000 до 5000 сообщений – 1.5р сообщение

От 5000 сообщений – 1.4р сообщение

Минимальный заказ 500 сообщений



- ИНВАЙТИНГ ЖИВОЙ АУДИТОРИИ В ГРУППУ

Привлечение живой целевой аудитории

Возможность добавления из ваших баз / групп

Добавление пользователей любой страны

Возможность запуска нескольких групп



От 500 до 1000 человек – 2р человек

От 1000 до 5000 человек – 1.8р человек

От 5000 до 10 000 человек – 1.6р человек

Минимальный заказ 500 человек!



- БОТЫ НА ВАШ КАНАЛ/ЧАТ

1000 БОТОВ - 300р

Минимальный заказ 1000 ботов



P.S Людям с репутацией готов выполнить любую услугу за отзыв.



Telegram : @sherlok_1