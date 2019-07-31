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Услуги в Telegram от Шерлока

Автор темы abcid, Вчера, 13:04

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#1 abcid

abcid

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 13:04

ТОПОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В TELEGRAM ОТ ШЕРЛОКА
Качественный сервис по демократичным ценам.

НАШИ УСЛУГИ

- РАССЫЛКА В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Отправляйте фото, видео, текст, ссылки
Рассылка пользователям любой страны
Статистика прочтенных сообщений
Фотоотчет выполненной работы
Возможность рассылки по вашей базе

От 500 до 1000 сообщений – 1.6р сообщение
От 1000 до 5000 сообщений – 1.5р сообщение
От 5000 сообщений – 1.4р сообщение
Минимальный заказ 500 сообщений

- ИНВАЙТИНГ ЖИВОЙ АУДИТОРИИ В ГРУППУ
Привлечение живой целевой аудитории
Возможность добавления из ваших баз / групп
Добавление пользователей любой страны
Возможность запуска нескольких групп

От 500 до 1000 человек – 2р человек
От 1000 до 5000 человек – 1.8р человек
От 5000 до 10 000 человек – 1.6р человек
Минимальный заказ 500 человек!

- БОТЫ НА ВАШ КАНАЛ/ЧАТ
1000 БОТОВ - 300р
Минимальный заказ 1000 ботов

P.S Людям с репутацией готов выполнить любую услугу за отзыв.

Telegram : @sherlok_1


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