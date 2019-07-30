ProPush.me - №1 для монетизации трафика с Контент Локером!

Отправлено Вчера, 15:39

Уважаемые партнеры!

Propush.me от PropellerAds готов поделиться c вами профитом



Представляем Smart Tag - топ инструмент монетизации трафика для продвинутых пользователей!

Мы постарались учесть все пожелания опытных вебмастеров и сделать полностью кастомный продукт, где уровень заработка будет зависеть только от вас.

Вы не ограничены базовым наборов лендингов, которые уже сто раз мелькали перед глазами пользователей и где шанс конверта стремительно падает. Вы устанавливаете наш Smart Tag на свои площадки и управляете процессом подписки так, как считаете нужным. Ваш конверт в ваших руках.

ProPush.me - это не “коробочное”, а максимально гибкое решение для опытных вемастеров и арбитражников, которое предоставляет полную свободу пользователю.

Что монетизировать?

Платный трафик, трафик из рассылок, социальных сетей и не только. Мы принимаем трафик с любых платформ: mobile, desktop.

Какие сайты мы принимаем?

Пока принимаются сайты и лендинги только с https протоколом (бесплатно получить https вы можете на https://www.cloudflare.com/)

Push контент локер

Локер контента блокирует контент для юзера, пока он не совершит целевое действие. Например, не подпишется на получение пушей.

Как это работает?

Юзер попадает на страницу с видео. Страница с видео частично или полностью скрыта от пользователя непрозрачным слоем. Поверх блокирующего слоя юзер видит предложение выполнить целевое действие, чтобы продолжить работу с сайтом За каждого подписавшегося юзера вы как владелец сайта получаете разовый доход.

Что можно блокировать?

Всё, что представляет интерес для юзера: картинки, тексты, видео, iframe и интерактивные приложения, музыкальные файлы и пр.

Модели оплаты

CPM aka Revshare - получайте до 80% от прибыли

CPS - выплата по факту подписки на пуши. Платим до 90$ за тысячу подписок по некоторым ГЕО

Что ещё предлагает ProPush

Дружелюбная русскоязычная поддержка

Еженедельные выплаты

+20% к профиту с Traffic back

Бесплатная консультация по настройке

Понятный и простой интерфейс

РЕГИСТРАЦИЯ - http://bit.ly/2yngABo

ЧАТ в Telegram - https://t.me/propellersl

Задавайте вопросы в этом треде или приходите в Саппорт/Телеграм чат, постараемся всем помочь

Сообщение отредактировал ProPush: Вчера, 15:44