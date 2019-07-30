Перейти к содержимому

Фотография

ProPush.me - №1 для монетизации трафика с Контент Локером!

Автор темы ProPush, Вчера, 15:39

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 ProPush

ProPush

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 15:39

taNzTbcTC_o.jpg

 

Уважаемые партнеры! 

 

Propush.me от PropellerAds готов поделиться c вами профитом ;) 
 

Представляем Smart Tag - топ инструмент монетизации трафика для продвинутых пользователей!

 

Мы постарались учесть все пожелания опытных вебмастеров и сделать полностью кастомный продукт, где уровень заработка будет зависеть только от вас.

 

Вы не ограничены базовым наборов лендингов, которые уже сто раз мелькали перед глазами пользователей и где шанс конверта стремительно падает. Вы устанавливаете наш Smart Tag на свои площадки и управляете процессом подписки так, как считаете нужным. Ваш конверт в ваших руках. 

 

ProPush.me - это не “коробочное”, а максимально гибкое решение для опытных вемастеров и арбитражников, которое предоставляет полную свободу пользователю.

 

Что монетизировать?

Платный трафик, трафик из рассылок, социальных сетей и не только. Мы принимаем трафик с любых платформ: mobile, desktop.

 

Какие сайты мы принимаем?

Пока принимаются сайты и лендинги только с https протоколом (бесплатно получить https вы можете на https://www.cloudflare.com/)

 

Push контент локер

Локер контента блокирует контент для юзера, пока он не совершит целевое действие. Например, не подпишется на получение пушей.

 

Как это работает?

  1. Юзер попадает на страницу с видео.
  2. Страница с видео частично или полностью скрыта от пользователя непрозрачным слоем. 
  3. Поверх блокирующего слоя юзер видит предложение выполнить целевое действие, чтобы продолжить работу с сайтом
  4. За каждого подписавшегося юзера вы как владелец сайта получаете разовый доход.

 

Что можно блокировать?

 

Всё, что представляет интерес для юзера: картинки, тексты, видео, iframe и интерактивные приложения, музыкальные файлы и пр.

 

Модели оплаты

  • CPM aka Revshare - получайте до 80% от прибыли
  • CPS - выплата по факту подписки на пуши. Платим до 90$ за тысячу подписок по некоторым ГЕО

 

Что ещё предлагает ProPush

  • Дружелюбная русскоязычная поддержка
  • Еженедельные выплаты
  • +20% к профиту с Traffic back
  • Бесплатная консультация по настройке
  • Понятный и простой интерфейс

 

РЕГИСТРАЦИЯ - http://bit.ly/2yngABo

ЧАТ в Telegram - https://t.me/propellersl

 

Задавайте вопросы в этом треде или приходите в Саппорт/Телеграм чат, постараемся всем помочь ;)


Сообщение отредактировал ProPush: Вчера, 15:44

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума