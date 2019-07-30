ProPush.me - №1 для монетизации трафика с Контент Локером!

Уважаемые партнеры!
Propush.me от PropellerAds готов поделиться c вами профитом
Представляем Smart Tag - топ инструмент монетизации трафика для продвинутых пользователей!
Мы постарались учесть все пожелания опытных вебмастеров и сделать полностью кастомный продукт, где уровень заработка будет зависеть только от вас.
Вы не ограничены базовым наборов лендингов, которые уже сто раз мелькали перед глазами пользователей и где шанс конверта стремительно падает. Вы устанавливаете наш Smart Tag на свои площадки и управляете процессом подписки так, как считаете нужным. Ваш конверт в ваших руках.
ProPush.me - это не “коробочное”, а максимально гибкое решение для опытных вемастеров и арбитражников, которое предоставляет полную свободу пользователю.
Что монетизировать?
Платный трафик, трафик из рассылок, социальных сетей и не только. Мы принимаем трафик с любых платформ: mobile, desktop.
Какие сайты мы принимаем?
Пока принимаются сайты и лендинги только с https протоколом (бесплатно получить https вы можете на https://www.cloudflare.com/)
Push контент локер
Локер контента блокирует контент для юзера, пока он не совершит целевое действие. Например, не подпишется на получение пушей.
Как это работает?
- Юзер попадает на страницу с видео.
- Страница с видео частично или полностью скрыта от пользователя непрозрачным слоем.
- Поверх блокирующего слоя юзер видит предложение выполнить целевое действие, чтобы продолжить работу с сайтом
- За каждого подписавшегося юзера вы как владелец сайта получаете разовый доход.
Что можно блокировать?
Всё, что представляет интерес для юзера: картинки, тексты, видео, iframe и интерактивные приложения, музыкальные файлы и пр.
Модели оплаты
- CPM aka Revshare - получайте до 80% от прибыли
- CPS - выплата по факту подписки на пуши. Платим до 90$ за тысячу подписок по некоторым ГЕО
Что ещё предлагает ProPush
- Дружелюбная русскоязычная поддержка
- Еженедельные выплаты
- +20% к профиту с Traffic back
- Бесплатная консультация по настройке
- Понятный и простой интерфейс
РЕГИСТРАЦИЯ - http://bit.ly/2yngABo
ЧАТ в Telegram - https://t.me/propellersl
Задавайте вопросы в этом треде или приходите в Саппорт/Телеграм чат, постараемся всем помочь
Сообщение отредактировал ProPush: Вчера, 15:44