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sms-online.pro - автоматический прием смс, активации

Автор темы Pleorin, Сегодня, 11:40

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#1 Pleorin

Pleorin

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:40

Здравствуйте, друзья! 
 
Открылся новый сервис по SMS активациям - sms-online.pro
 
Приглашаем посетить наш сайт, Вашему вниманию будут представлены номера для активаций из большого списка мира! 
 
Вы можете получить sms почти с любого сервиса! 
 
Если нужного Вам сервиса нет - обращайтесь, добавим!) 
 
 
Наш сервис полностью автоматизирован. Мы можем похвастаться не только высокой скоростью работы сайта, но и скоростью предоставления SMS сообщений. 
 
Ещё одним аргументом в пользу нашего сервиса является цена. Мы создали исключительно качественный сервис, который позволяет держать низкую цену и высокую оборачиваемость предоставляемых услуг на необходимом Вам уровне. 
 
Пользуйтесь и наслаждайтесь. 
Всегда Ваш, sms-online.pro!
 
 
 
Контактные данные: 
Тикеты техподдержки на сайте проекта. 
 
 
Канал в Telegram: @smsonlinepro 
 
Поддержка в Telegram: @Pleorin 
 
Почта: support@sms-online.pro

 


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