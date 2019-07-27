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Продажа аккаунтов Telegram .Session(telegram-soft)

Автор темы teleshop, Сегодня, 08:43

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#1 teleshop

teleshop

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:43

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Всем привет, продаются аккаунты для работы с Telegram.

Форматы аккаунтов:
-.Session(telegram-soft)
-Tdata(Telegram Desktop)
-Zpp (zenno poster)
Аккаунты РУ,КЗ отлежка от 3 дней
Цена за 1 акк 15р (Tdata/zpp)
Цена за 1 акк .session 20р
Чем больше объём тем дешевле, также для постоянных клиентов действуют скидки!
Всем удачных покупок и профита!
Оплату принимаю на киви, карту, веб мани. крипту
Купить можно в магазине TeleShop - купить telegram аккаунты

Контакты Telegram: transelerator

 


Сообщение отредактировал teleshop: Сегодня, 08:44

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