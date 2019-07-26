CPA Kitchen - Надежная Гемблинг Партнерка | CPA, Revenue Share, Hybrid

Отправлено Вчера, 12:28

CPA Kitchen предлагает своим партнерам высококонвертируемые гемблинг и беттинг офферы по CPA, Revenue Share и Hybrid моделям. У нас есть как эксклюзивы, так и известные бренды - каждый найдет оффер себе по душе.

Наши партнеры могут выводит денежные средства через ePayments, Webmoney, Wire и Bitcoin. Вывод доступен начиная со 100$, в среднем холд период составляет 7 дней.

После регистрации за каждый афилейтом закрепляется персональный менеджер, который с радостью поможет подобрать наиболее подходящие офферы для вашего трафика, ответит на любые интересующие вас вопросы. Помимо этого, ваш персональный менеджер всегда поможет вам найти нужный креатив, лендинг, обработает ваш запрос на добавление в нашу сеть нового оффера.

Если вы вебмастер, то у нас вы найдете смарт инструменты Ad Rotator и One Link, которые помогут монетизировать ваш сайт по максимуму.

Ad Rotator позволит вам ротировать баннеры определенной вертикали, отдавая предпочтение баннерам, которые пользуются наибольшей популярностью у аудитории вашего сайта. Все что вам нужно - добавить строку кода на ваш сайт, оставив все остальное нашему смарт инструменту.

One Link (Смартлинка) позволяет продвигать несколько офферов в рамках одной ссылки. Выбранные офферы будут ротироваться учитывая ГЕО пользователя, отправляя пользователя на подходящий оффер и подстраивая локализацию под него.

Кроме того, у нас реализована реферальная программа. Вы можете получать 3% от заработка афилейтов, которые зарегистрируются на нашей платформе, пройдя по вашей реф ссылке.

Регистрируйтесь, выбирайте оффер и делайте деньги с CPA Kitchen!