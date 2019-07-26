DarkStore.Pro - Магазин Электронных Подарочных Сертификатов (E-Gift c

Отправлено Сегодня, 01:00

Электронный Подарочный сертификат (E-Gift Card) по цене 50% от номинала,это идеальный подарок для любого случая.Оригинальный способ поздравить дорогого человека с праздником, передать теплые слова и пожелания.Благодаря Электронному Подарочному сертификату ты можешь выбрать и купить себе любой товар . Твои мечты мгновенно исполняются.

Частичное использование электронного Электронного Подарочного сертификата невозможно: если сумма заказа меньше номинала сертификата, остаток средств не возвращается и не возмещается.

Обновление товаров происходит ежедневно! Иногда даже несколько раз.

При получении некачественного товара, мы сделаем замену или вернем деньги!

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