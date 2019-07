Антибот клоака BLACKTDS \ BLACKTDS Antibot cloacking system

Отправлено Сегодня, 13:04

BlackTDS AntiBOT - облачная онлайн антибот (антимодератор, антиавчекер) тдс для работы с трафиком.

АНТИБОТ КЛОАКА BLACKTDS

Облачная TDS с антибот фильтром. Фильтрация по ISP, referer, hardware id, антибот базе, в которой более 280000000 ip ботов на данном этапе.

Что в нашем понимании боты?

Это - боты поисковых систем и модераторы их рекламных служб (google, yandex, bing, amazon и тд), модераторы платежных систем, боты-чекеры и модераторы различных антивирусов, боты-чекеры фишинговых страниц и тд.

Размещаемый в один клик скрытый код для использования на доменах для фильтрации трафика.

Полная фильтрация трафика от ботов, АВ чекеров по базе и в реальном времени.

API для проверки трафика.

Полная поддержка антибот фильтрации плюс полная статистика по API.

Стоимость потока TDS (первые сутки заказа до полуночи бесплатно (GMT+3) - $16/сутки, $35/5 суток ($7 за сутки), $60/10 суток ($6 за сутки), $150/месяц ($5 за сутки), $360/3 месяца ($4 за сутки), $540/полгода ($3 за сутки), $730/год ($2 за сутки).

BLACKTDS ANTIBOT CLOACKING SYSTEM

Cloud TDS with an antibot filter. Filtering by ISP, referer, hardware id, anti-bot database, in which more than 280000000 ip bots at this stage.

What do we understand bots? These are bots of search engines and moderators of their advertising services (google, yandex, bing, amazon etc.), moderators of payment systems, bots checkers and moderators of various antiviruses, bots checkers of phishing pages, etc.

Placed in one click hidden code to use on any domains for traffic filtering.

Full filtering of traffic from bots, AV checkers by database and in real time.

API for traffic check. Full support for antibot filtering is built into the API modes of our system, and full API statistics.

TDS flow cost (first day of order until midnight for free (GMT+3) - $16/day, $35/5 days ($7 per day), $60/10 days ($6 per day), $150/30 days ($5 per day), $360/90 days ($4 per day), $540/180 days ($3 per day), $740/year ($2 per day).

Техподдержка. Время работы ПН-ВС 11:00-21:00 GMT+3, в остальное время AS IS.

Technical support. Operating time Mon-Sun 11:00-21:00 GMT+3, during the rest of the time AS IS.

Jabber: blacktds@thesecure.biz blacktds@exploit.im

E-mail: blacktds.com@gmail.com