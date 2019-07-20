brut.xyz - Супер-Гипермаркет аккаунтов всех соц.сетей!

Добро пожаловать в Гипермаркет аккаунтов brut.xyz!
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮ НАС ?
1. Низкие цены.
2. Широкий ассортимент товаров.
3. Отзывчивая тех. поддержка.
Ассортимент
Аккаунты
TWITTER, Insta (всевозможные выборки)
facebook (РУ и иностранные)
Skype (всевозможные выборки)
OK, Promodj, Connect, pinterest, Livejournal, Fotostrana, Avito, kismia, Yaplakal, Yandex, Mail, Rambler и много других
Раскрученные аккаунты/сообщества
Вконтакте/Instagram - огромный ассортимент
Связь с поддержкой 24/7
почта: senseynot@gmail.com
телеграм: t.me/wizard_post