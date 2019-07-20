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brut.xyz - Супер-Гипермаркет аккаунтов всех соц.сетей!

Автор темы senseynot, Вчера, 15:39

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#1 senseynot

senseynot

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Отправлено Вчера, 15:39

Добро пожаловать в  Гипермаркет аккаунтов brut.xyz!
 
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮ НАС ?
 
1. Низкие цены.
2. Широкий ассортимент товаров.
3. Отзывчивая тех. поддержка.
 
 
Ассортимент
 
Аккаунты
TWITTER, Insta (всевозможные выборки)
facebook (РУ и иностранные)
Skype (всевозможные выборки)
OK, Promodj, Connect, pinterest, Livejournal, Fotostrana, Avito, kismia, Yaplakal, Yandex, Mail, Rambler и много других
 
Раскрученные аккаунты/сообщества
Вконтакте/Instagram - огромный ассортимент
 
Связь с поддержкой 24/7
 
почта:  senseynot@gmail.com
телеграм: t.me/wizard_post

 


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