Бесплатный вебинар: Как выучить настоящий разговорный французский?

Чем отличается современный французский от того, что нам дают в университетах, школах и книжках? Как учить то, что реально пригодится на практике?

Александр Резинкин — преподаватель современного французского языка со стажем более 8 лет и педогогическим образованием. Жил и учился во Франции, в Париже. 6 лет преподавал билингва детям в Тайской школе. В сентябре возвращается во Францию, будет продолжать свою карьеру лингвиста и преподавателя в г. Лилль.

Александр много общается на французском, тестировал в своём опыте преподавания разные методики, считает, что обучение должно быть простым и приятным, интегрированным в привычный режим дня человека. С таким подходом можно достигнуть успеха в языке довольно быстро и без неприятных эмоций: не нужно себя заставлять что-то делать, всё получается естесственно.

В планах на вебинар поделиться с вами несколькими методиками, которые Александру удалось внедрить в свою практику среди студентов и увидеть динамику по ним.

Трансляция пройдёт на русском языке, часть информации на французском Александр будет переводить.

Рекомендуемый уровень французского языка для применения этих методик: от A1 до B2.

То есть если вы умеете читать, немного рассказать о себе, спросить дорогу у местного и заказать еду в кафе — методики уже можно будет применять. Также рекомендации подойдут ученикам более продвинутого уровня. Если вы отлично знаете грамматику, можете проанализировать научную статью на французском, но не отказались бы узнать новые выражения, то вам должно быть полезно☺

Ждём вас на бесплатном вебинаре в четверг, 25.07 в 17:00!

Зарегистрироваться можно здесь: https://edu-event.ti.../event/1022226/