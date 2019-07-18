KALK PRO - Партнерская программа для строительной аудитории

Отправлено Вчера, 13:11

О нас

Проект KALK.PRO ( https://kalk.pro ) – это сервис автоматизации типовых строительных расчетов. На нашем сайте имеется свыше 70 калькуляторов разной направленности (лестницы, крыши, фундаменты, балки, металл, отделка…). Пользователь получает расчет параметров элементов конструкции, расход материалов на изготовление, чертежи и 3D-модель.

Суть программы

Недавно мы запустили Партнерскую программу с целью расширения аудитории проекта на условиях финансовой стимуляции партнеров.

Партнер размещает ссылку или баннер на своем ресурсе. Все платные сделки по партнерской ссылке фиксируются, партнер получает вознаграждение 30%.

Сколько реально можно заработать?

Заработок партнера зависит от приведенного трафика – чем качественнее аудитория, тем более высокий процент конверсии можно получить.

Среднее значение вознаграждения партнера за 1000 переходов составляет 500 руб. за день или 15000 руб. в пересчете за месяц.

Преимущества

• Высокий процент оплаты. Вознаграждение Партнеру равняется 30% от стоимости сделки.

• Официальные выплаты через Яндекс.Кассу. Вывести можно на банковскую карту/счет, Яндекс.Деньги, баланс мобильного.

• Низкий порог вывода. Вывод средств осуществляется в начале каждого месяца на сумму более 1 000 руб.

• Переход по партнерской ссылке фиксируется на срок до 365 дней. В случае, если пользователь перейдет по ссылке, но ничего не купит сразу, но вернется через полгода и купит, то вы все равно получите вознаграждение. Если пользователь будет продолжать совершать оплаты в этот период, вы также будете продолжать получать отчисления.

Функционал

Функционал Партнерской программы доступен в Личном кабинете после регистрации и авторизации ( https://kalk.pro/affiliates/program/ ).

Сообщение отредактировал kalkpro: Вчера, 13:12