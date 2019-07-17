Отправлено 17 Июль 2019 - 20:48

Buyinstaprom.com - Магазин аккаунтов социальных сетей и сервисов.

Продаем качественные аккаунты от проверенных поставщиков.

ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС АККАУНТЫ ПО КРИТЕРИЯМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 10К

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Ассортимент:

Авторег аккаунты Instagram

Раскрученные аккаунты Instagram

Авторег аккаунты Facebook

Раскрученные аккаунты Facebook

Авторег аккаунты Вконтакте

Раскрученные аккаунты Вконтакте

Авторег Twitter

Twitter раскрученные

Авторег Одноклассники

Одноклассники раскрученные

Авторег Gmail

Gmail с возрастом

Авторег Mail

Авторег Yahoo

Авторег Yandex

Авторег Rambler

Ассортимент магазина постоянно дорабатывается: добавляются новые типы и товарные позиции.

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Основные принципы работы:

- Адекватная поддержка;

- Товар продаем только в одни руки;

- Меняем весь невалид.

Подробнее о правилах работы, можно узнать на нашем сайте Buyinstaprom - Правила

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Способы оплаты:

- qiwi

- wm

- freekassa.

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Что делать если после покупки Вы обнаружили нерабочие аккаунты:

Напишите по контактам сообщение следующей формы:

1. {Номер заказа/примечание к оплате}

2. {Почта на которую оформлялся заказ}

3. {Время заказа}