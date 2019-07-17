Buyinstaprom.com - Магазин аккаунтов социальных сетей и сервисов.
Ссылка - КЛИК
Продаем качественные аккаунты от проверенных поставщиков.
ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС АККАУНТЫ ПО КРИТЕРИЯМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 10К
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Ассортимент:
Авторег аккаунты Instagram
Раскрученные аккаунты Instagram
Авторег аккаунты Facebook
Раскрученные аккаунты Facebook
Авторег аккаунты Вконтакте
Раскрученные аккаунты Вконтакте
Авторег Twitter
Twitter раскрученные
Авторег Одноклассники
Одноклассники раскрученные
Авторег Gmail
Gmail с возрастом
Авторег Mail
Авторег Yahoo
Авторег Yandex
Авторег Rambler
Ассортимент магазина постоянно дорабатывается: добавляются новые типы и товарные позиции.
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Основные принципы работы:
- Адекватная поддержка;
- Товар продаем только в одни руки;
- Меняем весь невалид.
Подробнее о правилах работы, можно узнать на нашем сайте Buyinstaprom - Правила
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Способы оплаты:
- qiwi
- wm
- freekassa.
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Что делать если после покупки Вы обнаружили нерабочие аккаунты:
Напишите по контактам сообщение следующей формы:
1. {Номер заказа/примечание к оплате}
2. {Почта на которую оформлялся заказ}
3. {Время заказа}