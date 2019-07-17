ByWare.net - работаем с наличными RUB/USD/EUR по всей России и в ЕС.

BWR Group - Ваш надежный финансовый партнер.
Работаем с наличными по всей России и в ЕС.
BWR Group предлагает выгодные курсы по самым популярным направлениям обмена.
Прием и обработка заявок осуществляется круглосуточно без выходных и праздничных дней.
Тех. поддержка 24\7 в режиме онлайн по всем вопросам.
Работаем с наличными по всей России и в ЕС.
BWR Group предлагает выгодные курсы по самым популярным направлениям обмена.
Прием и обработка заявок осуществляется круглосуточно без выходных и праздничных дней.
Тех. поддержка 24\7 в режиме онлайн по всем вопросам.
Преимущества BWR Group:
- Полная анонимность при обменах
- Автообмены по электронным платежным системам
- Пополнение банковских карт наличными и онлайн-переводами
- Скидка до 7% крупным клиентам
- Доставка наличных средств
- В наличии резерв более 50 млн рублей
- Совершение обменов без регистрации
Наши контакты:
Обмены через Мессенджеры не проводим, только путём создания заявки на сайте при обращении в Jivo.chat.
При добавлении будьте бдительны и внимательны, запрашивайте проверочный код и переходите только по прямым ссылкам.
- Телефон: 8 (800) 550-74-69
- E-mail: info@byware.net
- Jabber: administrator@j.byware.net
- Telegram: https://t.me/BWR_Group
- Skype: byware.net
- Viber: 8 (999) 536-51-49
- WhatsApp: 8 (999) 536-51-49
Обмены через Мессенджеры не проводим, только путём создания заявки на сайте при обращении в Jivo.chat.
При добавлении будьте бдительны и внимательны, запрашивайте проверочный код и переходите только по прямым ссылкам.
Будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов!
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Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 09:57
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