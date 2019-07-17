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ByWare.net - работаем с наличными RUB/USD/EUR по всей России и в ЕС.

Автор темы BWRGroup, 17 Июл 2019 10:59

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#1 BWRGroup

BWRGroup

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Отправлено 17 Июль 2019 - 10:59

BWR Group - Ваш надежный финансовый партнер.

Работаем с наличными по всей России и в ЕС.

BWR Group предлагает выгодные курсы по самым популярным направлениям обмена.

Прием и обработка заявок осуществляется круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Тех. поддержка 24\7 в режиме онлайн по всем вопросам.​
 
Преимущества BWR Group:

  • Полная анонимность при обменах
  • Автообмены по электронным платежным системам
  • Пополнение банковских карт наличными и онлайн-переводами
  • Скидка до 7% крупным клиентам
  • Доставка наличных средств
  • В наличии резерв более 50 млн рублей
  • Совершение обменов без регистрации
 
Наши контакты:

Обмены через Мессенджеры не проводим, только путём создания заявки на сайте при обращении в Jivo.chat.
При добавлении будьте бдительны и внимательны, запрашивайте проверочный код и переходите только по прямым ссылкам.
 

Будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов!

Напишите в чат кодовое слово "Профит" и получите скидку на обмен ->> https://byware.net/
 
 

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 09:57
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