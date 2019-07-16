СpaToday - ведущая CPA сеть в сфере гемблинга и финансов!

Привет, друзья!
Мы - CPAtoday - международная партнерская программа, основанная на модели Pay-Per-Action (оплата за действие)
Уже более 4 лет мы работаем на рынке CPA в России, СНГ и за рубежом и сотрудничаем только с надежными рекламодателями:
Joycasino, Olymp Trade, PokerDom, Вулкан24, Casino La Fiesta, ROX Casino, 888 Сasino, Bronze Casino, Bob Casino, Вулкан Stars; Zaymer, РобоКредит, Тинькофф и многие другие.
Наши вертикали:
• Гемблинг
• Беттинг
• Опционы
• Форекс
• Микрозаймы
• Финансовые услуги
Наши преимущества:
• Проверенные бренды и лучшие условия;
• Стабильные выплаты и возможность получения индивидуальных условий для работы;
• Прямые и надежные рекламодатели для вас;
• Удобный кабинет и эффективные промо-материалы по запросу;
• Высокие отчисления по офферам всех вертикалей;
• Индивидуальный подход к каждому веб-мастеру.
Выплаты:
• ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЕЗ ХОЛДА (любой удобной платежной системой WebMoney, Яндекс деньги, ePayments, Capitalist, Биткоин)
• Кредитуем проверенных партнеров.
Гео: Россия и страны СНГ, Бурж офферы под любой трафик.
Наши контакты:
-Telegram: @cpatoday_support
-Skype: live:cpatoday_4
-Вконтакте: https://vk.com/cpatoday
Сообщение отредактировал Cpatoday: Сегодня, 09:23