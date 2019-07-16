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СpaToday - ведущая CPA сеть в сфере гемблинга и финансов!

Автор темы Cpatoday, Сегодня, 09:22

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#1 Cpatoday

Cpatoday

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Отправлено Сегодня, 09:22

Привет, друзья!
 
  Мы - CPAtoday - международная партнерская программа, основанная на модели Pay-Per-Action (оплата за действие)  
Уже более 4 лет мы работаем на рынке CPA в России, СНГ и за рубежом и сотрудничаем только с надежными рекламодателями: 
 
Joycasino, Olymp Trade, PokerDom, Вулкан24, Casino La Fiesta, ROX Casino, 888 Сasino, Bronze Casino, Bob Casino, Вулкан Stars; Zaymer, РобоКредит, Тинькофф и многие другие.   
 
Наши вертикали:
• Гемблинг
• Беттинг
• Опционы 
• Форекс
• Микрозаймы
• Финансовые услуги
 
Наши преимущества:
• Проверенные бренды и лучшие условия; 
• Стабильные выплаты и возможность получения индивидуальных условий для работы;
• Прямые и надежные рекламодатели для вас; 
• Удобный кабинет и эффективные промо-материалы по запросу; 
• Высокие отчисления по офферам всех вертикалей;
• Индивидуальный подход к каждому веб-мастеру.
 

  Выплаты: 
• ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЕЗ ХОЛДА (любой удобной платежной системой WebMoney, Яндекс деньги, ePayments, Capitalist, Биткоин)
• Кредитуем проверенных партнеров. 
 
Гео: Россия и страны СНГ, Бурж офферы под любой трафик.
 

 Наши контакты:
 -Telegram: @cpatoday_support
-Skype: live:cpatoday_4
-Вконтакте: https://vk.com/cpatoday
 
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Сообщение отредактировал Cpatoday: Сегодня, 09:23

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