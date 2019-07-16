СpaToday - ведущая CPA сеть в сфере гемблинга и финансов!

Отправлено Сегодня, 09:22

Привет, друзья!

Мы - CPAtoday - международная партнерская программа, основанная на модели Pay-Per-Action (оплата за действие)

Уже более 4 лет мы работаем на рынке CPA в России, СНГ и за рубежом и сотрудничаем только с надежными рекламодателями:

Joycasino, Olymp Trade, PokerDom, Вулкан24, Casino La Fiesta, ROX Casino, 888 Сasino, Bronze Casino, Bob Casino, Вулкан Stars; Zaymer, РобоКредит, Тинькофф и многие другие.

Наши вертикали:

• Гемблинг

• Беттинг

• Опционы

• Форекс

• Микрозаймы

• Финансовые услуги

Наши преимущества:

• Проверенные бренды и лучшие условия;

• Стабильные выплаты и возможность получения индивидуальных условий для работы;

• Прямые и надежные рекламодатели для вас;

• Удобный кабинет и эффективные промо-материалы по запросу;

• Высокие отчисления по офферам всех вертикалей;

• Индивидуальный подход к каждому веб-мастеру.



Выплаты:

• ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЕЗ ХОЛДА (любой удобной платежной системой WebMoney, Яндекс деньги, ePayments, Capitalist, Биткоин)

• Кредитуем проверенных партнеров.

Гео: Россия и страны СНГ, Бурж офферы под любой трафик.



Наши контакты:

-Telegram: @cpatoday_support

-Skype: live:cpatoday_4

Сообщение отредактировал Cpatoday: Сегодня, 09:23