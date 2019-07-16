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Работа онлайн. В любой точке мира.

Автор темы Gilanis, Сегодня, 08:45

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#1 Gilanis

Gilanis

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:45

Доброго дня.
В связи с тем, что мы все больше и больше расширяемся требуется сотрудники в различные сферы нашего бизнеса.
Вся работа полностью онлайн. Нужны как специалисты, так и новички с хорошим онлайном.
Есть как белая работа, так и с серым оттенком, НО мы никак не связаны с наркотиками или чем-то подобным.

Требования:

Наличие ПК и интернета.

Адекватность.

Стремление к развитию.

Целеустремлённость.


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Ваш доход может достигать от 100$ до 500$ в день, всё зависит от того в какой сфере вы работаете.
Заработанные вами средства, вы можете получать каждый вечер, по факту проделанной вами работы.


Заявки отправляйте в Telegram: @mrhyp


Форма заявки:

1) Возраст.
2) Имя.
3) Часовой пояс.
4) Ваши навыки в IT сфере, чем занимаетесь или занимались. (если таковых нет, ставьте прочерк)
5) Какой доход в месяц хотели бы получать
6) Сколько готовы работать в день.

Более детально и подробно вам ответят в Telegram. Всем мир.

 


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