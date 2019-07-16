Работа онлайн. В любой точке мира.

Отправлено Сегодня, 08:45

Доброго дня.

В связи с тем, что мы все больше и больше расширяемся требуется сотрудники в различные сферы нашего бизнеса.

Вся работа полностью онлайн. Нужны как специалисты, так и новички с хорошим онлайном.

Есть как белая работа, так и с серым оттенком, НО мы никак не связаны с наркотиками или чем-то подобным.



Требования:



Наличие ПК и интернета.



Адекватность.



Стремление к развитию.



Целеустремлённость.





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Ваш доход может достигать от 100$ до 500$ в день, всё зависит от того в какой сфере вы работаете.

Заработанные вами средства, вы можете получать каждый вечер, по факту проделанной вами работы.





Заявки отправляйте в Telegram: @mrhyp





Форма заявки:



1) Возраст.

2) Имя.

3) Часовой пояс.

4) Ваши навыки в IT сфере, чем занимаетесь или занимались. (если таковых нет, ставьте прочерк)

5) Какой доход в месяц хотели бы получать

6) Сколько готовы работать в день.



Более детально и подробно вам ответят в Telegram. Всем мир.