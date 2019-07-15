Без ККТ до 1 июля 2021 года. Кому можно?..

Отправлено Вчера, 23:16





В каких случаях ИП, вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за товары, работы, услуги?

ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

Указанные выше индивидуальные предприниматели в случае заключения трудового договора с работником обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.

Контрольно-кассовая техника может не применяться индивидуальными предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и (или) лотка. Указанные положения не распространяются на случаи реализации указанных входных билетов и абонементов с использованием сети «Интернет» и сетей связи.

Обосновашки:





