Перейти к содержимому

Фотография

Без ККТ до 1 июля 2021 года. Кому можно?..

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:16

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 058 сообщений
8 373
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:16

Image201907160305181563231919.png
        

В каких случаях ИП, вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за товары, работы, услуги?
       
ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.
       
Указанные выше индивидуальные предприниматели в случае заключения трудового договора с работником обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.
       
Контрольно-кассовая техника может не применяться индивидуальными предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и (или) лотка. Указанные положения не распространяются на случаи реализации указанных входных билетов и абонементов с использованием сети «Интернет» и сетей связи.
        
Обосновашки:
          

      
       
         

 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Юридические вопросы ведения бизнеса


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    BrandWatch (2)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Юридические вопросы ведения бизнеса
  4. Правила форума