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Первый сервис по заработку НА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯХ

Автор темы total777, Вчера, 18:53

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#1 total777

total777

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Отправлено Вчера, 18:53

Первый сервис по заработку НА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯХ +62% за прошлый месяц!

 

https://youtu.be/rox30TCKbRU

Друзья!
С радостью представляем долгожданный первый официальный сервис по заработку на спортивных событиях где зарабатывает абсолютно каждый!

iRaise создал и внедрил уникальную систему по грамотному управлению капиталом на спортивных событиях.
Система работает следующим образом:
- Вы пополняете свой банк и средства хранятся на вашем счету в iRaise.
- Специалисты команды iRaise берут только небольшую часть от этих средств, переводят их в БК, и распределяют сразу среди нескольких событий, делая это в различных букмекерских компаниях и по выгодным коэффициентам.

В итоге: на каждое событие своя заранее определённая букмекерская компания и своя сумма относительно оцениваемого риска.
Данный процесс полностью исключает эмоциональный фактор и дает высокий показатель окупаемости инвестиций, при низком соотношении риска.
После выигрыша событий, средства с букмекерской компании возвращаются к вам обратно в личный кабинет iRaise, откуда они доступны для вывода в любой день.
iRaise автоматически списывает 40% от чистой прибыли в оплату за свои услуги при подведении итогов дня.
В конечном счёте вам остается лишь пополнить свой банк от 5$ и снимать профит в любое удобное время!

Ссылка для регистрации: http://iRaise.biz/9830943658

Используйте промо-код HKZSR для 25% скидки на услуги сервиса!

 


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