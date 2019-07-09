Отправлено Вчера, 18:53

Первый сервис по заработку НА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯХ +62% за прошлый месяц!

https://youtu.be/rox30TCKbRU



Друзья!

С радостью представляем долгожданный первый официальный сервис по заработку на спортивных событиях где зарабатывает абсолютно каждый!



iRaise создал и внедрил уникальную систему по грамотному управлению капиталом на спортивных событиях.

Система работает следующим образом:

- Вы пополняете свой банк и средства хранятся на вашем счету в iRaise.

- Специалисты команды iRaise берут только небольшую часть от этих средств, переводят их в БК, и распределяют сразу среди нескольких событий, делая это в различных букмекерских компаниях и по выгодным коэффициентам.



В итоге: на каждое событие своя заранее определённая букмекерская компания и своя сумма относительно оцениваемого риска.

Данный процесс полностью исключает эмоциональный фактор и дает высокий показатель окупаемости инвестиций, при низком соотношении риска.

После выигрыша событий, средства с букмекерской компании возвращаются к вам обратно в личный кабинет iRaise, откуда они доступны для вывода в любой день.

iRaise автоматически списывает 40% от чистой прибыли в оплату за свои услуги при подведении итогов дня.

В конечном счёте вам остается лишь пополнить свой банк от 5$ и снимать профит в любое удобное время!



Ссылка для регистрации: http://iRaise.biz/9830943658



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