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Консультирую по увеличению конверсии, повышению продаж

Автор темы -=Алексей=-, Вчера, 18:29
юзабилити конверсия продажи сайта

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#1 -=Алексей=-

-=Алексей=-

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 146 сообщений
28
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:29

Последние пару лет занимаюсь проектированием и дизайном разных систем (CRM, ERP, LMS системы, агрегаторы, маркетплейсы и тп). Повышаю продажи интернет-магазинов, сайтов без увеличения трафика, за счет увеличения конверсий на всех этапах воронки продаж. Использую глубокую аналитику, исследования, СJM, опросы и интервью, юзабилити и A/B-тестирования.

Кейсы, по которым вы сможете оценить мой опыт:
- Проектирование и дизайн афиши (конкурент яндекса и рамблера)
- Аудиты по повышению конверсии
 

Задавайте вопросы - помогу поднять конверсию и продажи ваших сайтов. 
 

Описывайте пожалуйста максимально полно проблему:

- тематика вашего сайта

- откуда трафик (источники в %)

- какие метрики хотите поднять, в чем проблема

- сколько посетителей в день идет на сайт

- ссылку на ваш сайт

 

Для себя ставлю цель делать бесплатно базовый юзабилити-аудит который займет около 2 часов (анализ+отчет об ошибках и рекомендациях как исправить).

Этого вполне хватит чтобы закрыть самые проблемные дыры в воронке продаж, повысить конверсию. 


Сообщение отредактировал -=Алексей=-: Вчера, 18:41

  • 0

Лаборатория конверсии - повышаем продажи сайта, без увеличения трафика. 
За счет увеличения конверсий на всех этапах воронки продаж. Используем глубокую аналитику, исследования, СJM, опросы и интервью, юзабилити и A/B-тестирования.

 

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