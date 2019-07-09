Консультирую по увеличению конверсии, повышению продаж

Отправлено Вчера, 18:29

Последние пару лет занимаюсь проектированием и дизайном разных систем (CRM, ERP, LMS системы, агрегаторы, маркетплейсы и тп). Повышаю продажи интернет-магазинов, сайтов без увеличения трафика, за счет увеличения конверсий на всех этапах воронки продаж. Использую глубокую аналитику, исследования, СJM, опросы и интервью, юзабилити и A/B-тестирования.

Кейсы, по которым вы сможете оценить мой опыт:

- Проектирование и дизайн афиши (конкурент яндекса и рамблера)

- Аудиты по повышению конверсии



Задавайте вопросы - помогу поднять конверсию и продажи ваших сайтов.



Описывайте пожалуйста максимально полно проблему:

- тематика вашего сайта

- откуда трафик (источники в %)

- какие метрики хотите поднять, в чем проблема

- сколько посетителей в день идет на сайт

- ссылку на ваш сайт

Для себя ставлю цель делать бесплатно базовый юзабилити-аудит который займет около 2 часов (анализ+отчет об ошибках и рекомендациях как исправить).

Этого вполне хватит чтобы закрыть самые проблемные дыры в воронке продаж, повысить конверсию.

Сообщение отредактировал -=Алексей=-: Вчера, 18:41