Бесплатный онлайн-вебинар о разведении калифорнийских червей

Бесплатный онлайн-вебинар: «5 мифов о червях. Отличие Червя калифорнийского от старателя»
Когда: 11 июля / 20:00-21:30 / по МСК времени
Как записаться: переходите на страницу Вебинара и проходите бесплатную регистрацию! При регистрации на вебинар Вы получите PDF-инструкцию по разведению червей у себя на участке.
Вебинар будет проходить в реальном времени и вы сможете в живую задать интересующие вас вопросы. ⠀⠀⠀⠀ О чем расскажем:
Основные сферы применения дождевых червей
Преимущества использования червей при компостировании
Чем Биогумус лучше компоста
Виды червей и их особенности
Как выбрать правильного червя
И ещё очень много интересной информации по этой теме ⠀⠀⠀
⠀ Участие бесплатное!
Сообщение отредактировал seobegagro: Вчера, 14:37