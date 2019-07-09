Бесплатный онлайн-вебинар о разведении калифорнийских червей

Отправлено Вчера, 14:36

Бесплатный онлайн-вебинар: «5 мифов о червях. Отличие Червя калифорнийского от старателя»

Когда: 11 июля / 20:00-21:30 / по МСК времени

Как записаться: переходите на страницу Вебинара и проходите бесплатную регистрацию! При регистрации на вебинар Вы получите PDF-инструкцию по разведению червей у себя на участке.

Вебинар будет проходить в реальном времени и вы сможете в живую задать интересующие вас вопросы. ⠀⠀⠀⠀ О чем расскажем:

Основные сферы применения дождевых червей

Преимущества использования червей при компостировании

Чем Биогумус лучше компоста

Виды червей и их особенности

Как выбрать правильного червя

И ещё очень много интересной информации по этой теме ⠀⠀⠀

⠀ Участие бесплатное!

Сообщение отредактировал seobegagro: Вчера, 14:37