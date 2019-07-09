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Бесплатный онлайн-вебинар о разведении калифорнийских червей

Автор темы seobegagro, Вчера, 14:36

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Сообщений в теме: 2

#1 seobegagro

seobegagro

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 14:36

Бесплатный онлайн-вебинар: «5 мифов о червях. Отличие Червя калифорнийского от старателя»

vebinar.JPG 

Когда: 11 июля / 20:00-21:30 / по МСК времени
Как записаться: переходите на страницу Вебинара и проходите бесплатную регистрацию!

При регистрации на вебинар Вы получите PDF-инструкцию по разведению червей у себя на участке.
Вебинар будет проходить в реальном времени и вы сможете в живую задать интересующие вас вопросы.
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О чем расскажем:

f09f94b8.pngОсновные сферы применения дождевых червей

f09f94b8.png Преимущества использования червей при компостировании

f09f94b8.pngЧем Биогумус лучше компоста

f09f94b8.pngВиды червей и их особенности

f09f94b8.pngКак выбрать правильного червя

И ещё очень много интересной информации по этой теме ⠀⠀⠀

 

Участие бесплатное!


Сообщение отредактировал seobegagro: Вчера, 14:37

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#2 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

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825
Очень хороший
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  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:13

Вот это ниша!  :thumbsup:

Ссылки нет...


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#3 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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  • 5 838 сообщений
2 311
Очень хороший
  • Страна, Город:
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  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:18

Да, а где ссылка ?


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