Chedot Browser - партнёрка за установки браузера. До 1.50$ за установ.

Chedot Browser - это быстрый браузер на базе Chromium из Эстонии.
Мы платим до 1.50$ за установку
+25% с выручки привлеченных пользователей*
Для вебмастеров:
Разрешены традиционные виды рекламы (баннеры, контекст, соц.сети, тизеры), также показывают отличные результаты рекламы в группах в соц.сетях и размещение сверху сайта с предложением обновить браузер. Запрещенные виды рекламы: СПАМ, установка без согласия пользователей
- Можно использовать как наши лендинги/баннеры, так и разработать свои собственные
- Еженедельные выплаты + выплаты по запросу
- Подробная статистика
- Только desktop
- Windows XP, Vista, 2000, 7, 8, 8.1, 10 (32/64 бит)
Вознаграждение в зависимости от качества установки и страны:
Актуальная статистика одного из наших партнеров:
Цифры:
За июнь 2019 года:
UNIQUE – уникальных установок браузера
QUALITY – пользователь запускал браузер через 3 дня после установки
ACTIVE – пользователь запускал браузер через неделю после первого запуска
CPC - выручка на 1 посетителя лендинга.
Что привлекает пользователей в Chedot браузере
- Быстрота работы
- Встроенный Media Downloader, который позволяет скачивать видео из YouTube, Facebook и других сайтов, а также конвертировать его в аудио файлы.
- Встроенный VPN (Proxy), который позволяет заходить на заблокированные на работе сайты
- Встроенный ScreenShot, который позволяет делать скриншот веб-страницы в один клик и отправлять ссылку друзьям.
- Встроенный DownloadManager, который имеет удобный интерфейс и позволяет докачивать файлы в случае разрыва соединения.
- Встроенный мессенджер WhatsApp
Основная наша аудитория - это пользователи, которые не хотят разбираться с поиском и установкой нужных расширений, а хотят установить один браузер, в котором есть всё необходимое.
*% от выручки начинает начисляться после привлечения 5.000 активных пользователей.
e-mail: partners@chedot.com
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