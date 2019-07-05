Chedot Browser - партнёрка за установки браузера. До 1.50$ за установ.

Отправлено Вчера, 15:43

Chedot Browser - это быстрый браузер на базе Chromium из Эстонии.

Мы платим до 1.50$ за установку

+25% с выручки привлеченных пользователей*

Для вебмастеров:

Разрешены традиционные виды рекламы (баннеры, контекст, соц.сети, тизеры), также показывают отличные результаты рекламы в группах в соц.сетях и размещение сверху сайта с предложением обновить браузер. Запрещенные виды рекламы: СПАМ, установка без согласия пользователей

- Можно использовать как наши лендинги/баннеры, так и разработать свои собственные

- Еженедельные выплаты + выплаты по запросу

- Подробная статистика

- Только desktop

- Windows XP, Vista, 2000, 7, 8, 8.1, 10 (32/64 бит)

Вознаграждение в зависимости от качества установки и страны:

Актуальная статистика одного из наших партнеров:

Цифры:

За июнь 2019 года:

UNIQUE – уникальных установок браузера

QUALITY – пользователь запускал браузер через 3 дня после установки

ACTIVE – пользователь запускал браузер через неделю после первого запуска

CPC - выручка на 1 посетителя лендинга.

Что привлекает пользователей в Chedot браузере

- Быстрота работы

- Встроенный Media Downloader, который позволяет скачивать видео из YouTube, Facebook и других сайтов, а также конвертировать его в аудио файлы.

- Встроенный VPN (Proxy), который позволяет заходить на заблокированные на работе сайты

- Встроенный ScreenShot, который позволяет делать скриншот веб-страницы в один клик и отправлять ссылку друзьям.

- Встроенный DownloadManager, который имеет удобный интерфейс и позволяет докачивать файлы в случае разрыва соединения.

- Встроенный мессенджер WhatsApp

Основная наша аудитория - это пользователи, которые не хотят разбираться с поиском и установкой нужных расширений, а хотят установить один браузер, в котором есть всё необходимое.

*% от выручки начинает начисляться после привлечения 5.000 активных пользователей.

e-mail: partners@chedot.com

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