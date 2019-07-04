Один из самых удобных хостингов

Отправлено Сегодня, 20:47

Несколько месяцев назад начал пользоваться очень удобны и стабильным хостингом Handyhost. До этого пользовался четырьмя хостингами, с Handyhost они не идут ни в какое сравнение. Вот его преимущества на мой взгляд: Аптайм всегда 100%, удобная административная панель управления, очень быстрая скорость ответов от Техподдержки и относительно невысокие цены.