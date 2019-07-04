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Один из самых удобных хостингов

Автор темы iamilya, Сегодня, 20:47
хостинг удобный

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#1 iamilya

iamilya

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
10
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 20:47

Несколько месяцев назад начал пользоваться очень удобны и стабильным хостингом Handyhost. До этого пользовался четырьмя хостингами, с Handyhost они не идут ни в какое сравнение. Вот его преимущества на мой взгляд: Аптайм всегда 100%, удобная административная панель управления, очень быстрая скорость ответов от Техподдержки и относительно невысокие цены.


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