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Предлагаю услуги по веб-разработке

Автор темы DaniilPetrov, Сегодня, 19:06

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#1 DaniilPetrov

DaniilPetrov

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 19:06

Здравствуйте!

Что я могу вам предложить? 

Услуги:
- Верстка от 1500 рублей за страницу
- Программирование (Bitrix, Wordpress, Laravel)
- Разработка дизайна сайтов от 
- Разработка дизайна мобильных приложений
- Разработка и доработка вашего сайта
- Наполнение контентом

Цены:
Демократичные, от 15000 руб за сайт

Преимущества:
- Качественный сервис и обслуживание
- Постоянная связь с клиентом

Наш сайт и портфолио:
https://uragangroup.ru

О нас:
- Команда из 5 человек
- 5 летний стаж работы. 
- Профиль в fl.ru (c положительными отзывами), Behance

Контакты
Телеграм: @uragan_design
Skype: uragan.design (Голосовые звонки и чат) 
Почта: uragan.design@gmail.com
FL: https://www.fl.ru/users/moozi/

Behance: https://www.behance.net/uragan_design

 


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