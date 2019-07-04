Предлагаю услуги по веб-разработке

Здравствуйте!
Что я могу вам предложить?
Услуги:
- Верстка от 1500 рублей за страницу
- Программирование (Bitrix, Wordpress, Laravel)
- Разработка дизайна сайтов от
- Разработка дизайна мобильных приложений
- Разработка и доработка вашего сайта
- Наполнение контентом
Цены:
Демократичные, от 15000 руб за сайт
Преимущества:
- Качественный сервис и обслуживание
- Постоянная связь с клиентом
Наш сайт и портфолио:
https://uragangroup.ru
О нас:
- Команда из 5 человек
- 5 летний стаж работы.
- Профиль в fl.ru (c положительными отзывами), Behance
Контакты
Телеграм: @uragan_design
Skype: uragan.design (Голосовые звонки и чат)
Почта: uragan.design@gmail.com
FL: https://www.fl.ru/users/moozi/
Behance: https://www.behance.net/uragan_design