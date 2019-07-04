Предлагаю услуги по веб-разработке

Отправлено Сегодня, 19:06

Здравствуйте!



Что я могу вам предложить?



Услуги:

- Верстка от 1500 рублей за страницу

- Программирование (Bitrix, Wordpress, Laravel)

- Разработка дизайна сайтов от

- Разработка дизайна мобильных приложений

- Разработка и доработка вашего сайта

- Наполнение контентом



Цены:

Демократичные, от 15000 руб за сайт



Преимущества:

- Качественный сервис и обслуживание

- Постоянная связь с клиентом



Наш сайт и портфолио:

https://uragangroup.ru



О нас:

- Команда из 5 человек

- 5 летний стаж работы.

- Профиль в fl.ru (c положительными отзывами), Behance



Контакты

Телеграм: @uragan_design

Skype: uragan.design (Голосовые звонки и чат)

Почта: uragan.design@gmail.com

FL: https://www.fl.ru/users/moozi/



Behance: https://www.behance.net/uragan_design