Партнерская программа OT Commerce

Отправлено Сегодня, 13:42

Компания OT Commerce разрабатывает и реализует готовые интернет-магазины с товарами Таобао/Tmall, 1688.com.

Приглашаем Вас присоединиться к нашей партнерской программе.

Доля партнера составляет 10% от каждого реализованного продукта. Процент партнера выплачивается сразу после продажи программного продукта. При достижении общей суммы продаж партнера 7000$ обсуждаются условия сотрудничества по индивидуальной партнерской программе, которая подразумевает повышение процента до 40% от продажи программного продукта.

Мы оказываем консультирование и поддержку в процессе продажи, вы контролируете каждую сделку, а по ее итогам получаете вознаграждение.

Более подробно ознакомиться с нашей партнерской программой вы можете на нашем сайте https://otcommerce.com/ru/affiliate-program

Узнать о наших продуктах можно тут https://box.otcommerce.com/