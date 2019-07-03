Ищем талантливого программиста в игровой проект
Для разработки игрового проекта требуются талантливые программисты.
Отличное знание: PHP, JavaScript, Python
Преимуществом будет если когда-то работали с платформой steam и с голосовым мессенджером Discord.
Вкратце о проекте: Будет разрабатываться площадка для проведения турниров по играм pubg, dota, cs go.
Ищем программиста с руками. Не важно какой вы ориентации, вероисповедания и т.д. Нам от вас важен результат!
Готовы достойно оплачивать ваш труд!
Пишите в телеграм @evgensalyah