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Ищем талантливого программиста в игровой проект

Автор темы crypton23, Сегодня, 11:27

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#1 crypton23

crypton23

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Отправлено Сегодня, 11:27

Ищем талантливого программиста в игровой проект
Для разработки игрового проекта требуются талантливые программисты.
Отличное знание: PHP, JavaScript, Python
Преимуществом будет если когда-то работали с платформой steam и с голосовым мессенджером Discord.

Вкратце о проекте: Будет разрабатываться площадка для проведения турниров по играм pubg, dota, cs go.
Ищем программиста с руками. Не важно какой вы ориентации, вероисповедания и т.д. Нам от вас важен результат!
Готовы достойно оплачивать ваш труд! 
Пишите в телеграм @evgensalyah

 


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