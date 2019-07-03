Ваше мнение о востребованности тематики моего сайта

Отправлено Сегодня, 09:37

Время блогов на WP закатилось уже пару лет как))) сейчас народ перебрался в соцсети.

За исключением отдельных специфических тем конечно, но у вас она не такая. К тому же сайт работает медленно и оформлен не ахти... извините за моё мнение, если задел вас.

Я бы вам порекомендовал определиться с целью вашего блога, зачем и для кого вы это пишете, а также начать активно вести соцсети и дублировать статьи на сайт.