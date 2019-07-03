Хотел бы узнать ваше мнение о востребованности тематики моего сайта http://ilyakolmakov.ru/
Такое ощущение, что никому не интересны статьи на моём сайте. Может быть у вас есть какое-то своё мнение на этот счёт?
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Отправлено Сегодня, 09:00
Хотел бы узнать ваше мнение о востребованности тематики моего сайта http://ilyakolmakov.ru/
Такое ощущение, что никому не интересны статьи на моём сайте. Может быть у вас есть какое-то своё мнение на этот счёт?
Отправлено Сегодня, 09:37
Время блогов на WP закатилось уже пару лет как))) сейчас народ перебрался в соцсети.
За исключением отдельных специфических тем конечно, но у вас она не такая. К тому же сайт работает медленно и оформлен не ахти... извините за моё мнение, если задел вас.
Я бы вам порекомендовал определиться с целью вашего блога, зачем и для кого вы это пишете, а также начать активно вести соцсети и дублировать статьи на сайт.
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Отправлено Сегодня, 09:56
Нет, отнюдь, вы меня не задели. То есть вести сайт на wordpress бесперспективно само по себе? Мне бы тоже хотелось определиться, для кого я пишу, но мне сложно определить, что это могут быть за посетители. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под дублированием статей на сайт?
Отправлено Сегодня, 12:06
Имел в виду - публиковать статьи в соцсетях, а на блоге дублировать. Чтобы они сохранялись на вашем сайте, имели удобную структуру.
А то ведь, когда станете известным и популярным, люди захотят почитать и старые материалы... а в соцсетях это делать не очень удобно)))
Сообщение отредактировал Never Lex: Сегодня, 12:06
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Автор Андрей Суханов, 30 Июл 2012 тематика сайта
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