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Ваше мнение о востребованности тематики моего сайта

Автор темы iamilya, Сегодня, 09:00
тематика сайта востребованность

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Сообщений в теме: 4

#1 iamilya

iamilya

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
10
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:00

Хотел  бы узнать ваше мнение о востребованности тематики моего сайта http://ilyakolmakov.ru/

Такое ощущение, что никому не интересны статьи на моём сайте. Может быть у вас есть какое-то своё мнение на этот счёт?


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#2 Never Lex

Never Lex

    Тренер результативного мышления

  • Киберсанты
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  • 2 333 сообщений
992
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Украина, Киев
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:37

Время блогов на WP закатилось уже пару лет как))) сейчас народ перебрался в соцсети.

За исключением отдельных специфических тем конечно, но у вас она не такая. К тому же сайт работает медленно и оформлен не ахти... извините за моё мнение, если задел вас.

 

Я бы вам порекомендовал определиться с целью вашего блога, зачем и для кого вы это пишете, а также начать активно вести соцсети и дублировать статьи на сайт. 


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#3 iamilya

iamilya

    Стажер

  • Киберсанты
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  • 78 сообщений
10
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:56

Нет, отнюдь, вы меня не задели. То есть вести сайт на wordpress бесперспективно само по себе? Мне бы тоже хотелось определиться, для кого я пишу, но мне сложно определить, что это могут быть за посетители. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под дублированием статей на сайт?


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#4 Never Lex

Never Lex

    Тренер результативного мышления

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 2 333 сообщений
992
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Украина, Киев
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:06

Имел в виду - публиковать статьи в соцсетях, а на блоге дублировать. Чтобы они сохранялись на вашем сайте, имели удобную структуру.

А то ведь, когда станете известным и популярным, люди захотят почитать и старые материалы... а в соцсетях это делать не очень удобно))) 


Сообщение отредактировал Never Lex: Сегодня, 12:06

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#5 iamilya

iamilya

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
10
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:06

То есть публиковать статью в соцсетях полностью или часть статьи? Можете показать пример подобного размещения статей в соцсетях? Сначала публиковать нужно в соцсетях, а на блоге - потом?


Сообщение отредактировал iamilya: Сегодня, 13:07

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