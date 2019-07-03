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Какой самый результативный способ рекламы хостинга на ютубе

Автор темы iamilya, Сегодня, 08:35
хостинг реклама ютуб

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#1 iamilya

iamilya

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
10
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 08:35

Здравствуйте. Хотел бы спросить у тех, кто рекламирует различные интернет-сервисы на ютубе. Какой наиболее результативный способ такой рекламы именно на ютубе? Дело в том, что я хочу прорекламировать хостинг, которым сам пользуюсь и который мне самому очень нравится и всем меня устраивает(иначе бы не стал его рекламировать). Заранее спасибо за ответы!


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