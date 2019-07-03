Какой самый результативный способ рекламы хостинга на ютубе

Отправлено Сегодня, 08:35

Здравствуйте. Хотел бы спросить у тех, кто рекламирует различные интернет-сервисы на ютубе. Какой наиболее результативный способ такой рекламы именно на ютубе? Дело в том, что я хочу прорекламировать хостинг, которым сам пользуюсь и который мне самому очень нравится и всем меня устраивает(иначе бы не стал его рекламировать). Заранее спасибо за ответы!