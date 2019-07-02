⭐️ВАША РЕКЛАМА НА 250 ФОРУМАХ⭐️

Отправлено Сегодня, 11:04

Данный вид рекламы предназначен для тех кто хочет:

-Привлечь внимание за счет широкого охвата рекламы.

-Охватить как можно больше клиентов.

-Получить максимальное количество кликов и переходов.

-Увеличить кол-во клиентов и повысить доход.

Чтобы воспользоваться данной услугой вам необходимо заказать, далее предоставить данные вашего сайта: услуг, товаров, бизнеса и т. д.

Чтобы ваша тема вышла в ТОП в поисковиках, нужно сделать следующее. И тогда клиентов у вас будет в 3 раза больше, чем у ваших конкурентов:

1) Заказываем услугу размещения на 250 форумах. ЦЕНА - 3700 рублей

2) Я напишу 1 уникальную статью от 2000-3000 знаков с уникальностью 100%, размножу ее на 250 уникальных статей

3) Далее я выполняю ручное размещение на 250 форумах в новых темах и добавлю все ссылки для быстрой индексации в поисковых системах.

4) После размещения я вам скину полный отчет в текстовом документе на все 250 размещенных тем.

Плюсы форумов:

-Рекламировать можно что угодно.

-Любые товары, интернет магазины, предлагать свои услуги.

-Принимаются любые сайты, блоги, соц страницы, одностраничники, можно рекламировать ссылки на темы.

-Форумы популярный источник клиентов и трафика.

-Только целевая аудитория.

-Реальные заинтересованные переходы на ваш сайт.

-Усиление поисковых запросов ссылочной массы.

У меня активные профиля на форумах с 2014 года веду свою деятельность постинга по форумам, выполнено очень много заказов, занимаюсь продвижением своих сайтов, есть рейтинг и репутация на профилях, все профиля заполнены и имеют от 20-800 сообщений. Посты оформляю с картинкой и около ссылочным тематическим текстом!

Ссылки размещаются методом создания новых тем в более подходящем разделе форума.

Срок поставлен с запасом обычно выполняю заказы в течении 10-15 дней в зависимости от наплыва заказов!

Оплата:

Сразу.

К оплате принимаем BTC, Qiwi, Payeer

От 5 сайтов - делаю хорошие скидки.

Еще мои услуги:

Размещу ваши ссылки в подписях - 10 ссылок 1500 рублей/месяц

Трастовые вечные ссылки 150 штук: 1700 руб

Пессимизация сайта-Убрать конкурента: 10000 руб

Контакты для заказа: