⭐️ВАША РЕКЛАМА НА 250 ФОРУМАХ⭐️

Данный вид рекламы предназначен для тех кто хочет:
-Привлечь внимание за счет широкого охвата рекламы.
-Охватить как можно больше клиентов.
-Получить максимальное количество кликов и переходов.
-Увеличить кол-во клиентов и повысить доход.
Чтобы воспользоваться данной услугой вам необходимо заказать, далее предоставить данные вашего сайта: услуг, товаров, бизнеса и т. д.
Чтобы ваша тема вышла в ТОП в поисковиках, нужно сделать следующее. И тогда клиентов у вас будет в 3 раза больше, чем у ваших конкурентов:
1) Заказываем услугу размещения на 250 форумах. ЦЕНА - 3700 рублей
2) Я напишу 1 уникальную статью от 2000-3000 знаков с уникальностью 100%, размножу ее на 250 уникальных статей
3) Далее я выполняю ручное размещение на 250 форумах в новых темах и добавлю все ссылки для быстрой индексации в поисковых системах.
4) После размещения я вам скину полный отчет в текстовом документе на все 250 размещенных тем.
Плюсы форумов:
-Рекламировать можно что угодно.
-Любые товары, интернет магазины, предлагать свои услуги.
-Принимаются любые сайты, блоги, соц страницы, одностраничники, можно рекламировать ссылки на темы.
-Форумы популярный источник клиентов и трафика.
-Только целевая аудитория.
-Реальные заинтересованные переходы на ваш сайт.
-Усиление поисковых запросов ссылочной массы.
У меня активные профиля на форумах с 2014 года веду свою деятельность постинга по форумам, выполнено очень много заказов, занимаюсь продвижением своих сайтов, есть рейтинг и репутация на профилях, все профиля заполнены и имеют от 20-800 сообщений. Посты оформляю с картинкой и около ссылочным тематическим текстом!
Ссылки размещаются методом создания новых тем в более подходящем разделе форума.
Срок поставлен с запасом обычно выполняю заказы в течении 10-15 дней в зависимости от наплыва заказов!
Оплата:
Сразу.
К оплате принимаем BTC, Qiwi, Payeer
От 5 сайтов - делаю хорошие скидки.
Еще мои услуги:
Размещу ваши ссылки в подписях - 10 ссылок 1500 рублей/месяц
Трастовые вечные ссылки 150 штук: 1700 руб
Пессимизация сайта-Убрать конкурента: 10000 руб
Контакты для заказа:
Telegram - https://t.me/cheatsgo @cheatsgo