Перейти к содержимому

Фотография

⭐️ВАША РЕКЛАМА НА 250 ФОРУМАХ⭐️

Автор темы anvert, Сегодня, 11:04

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 anvert

anvert

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:04

Данный вид рекламы предназначен для тех кто хочет:
 
-Привлечь внимание за счет широкого охвата рекламы. 
 
-Охватить как можно больше клиентов. 
 
-Получить максимальное количество кликов и переходов. 
 
-Увеличить кол-во клиентов и повысить доход.
 
 
Чтобы воспользоваться данной услугой вам необходимо заказать, далее предоставить данные вашего сайта: услуг, товаров, бизнеса и т. д. 
 
Чтобы ваша тема вышла в ТОП в поисковиках, нужно сделать следующее. И тогда клиентов у вас будет в 3 раза больше, чем у ваших конкурентов:
 
1) Заказываем услугу размещения на 250 форумах. ЦЕНА - 3700 рублей
 
2) Я напишу 1 уникальную статью от 2000-3000 знаков с уникальностью 100%, размножу ее на 250 уникальных статей
 
3) Далее я выполняю ручное размещение на 250 форумах в новых темах и добавлю все ссылки для быстрой индексации в поисковых системах.
 
4) После размещения я вам скину полный отчет в текстовом документе на все 250 размещенных тем.
 
Плюсы форумов:
 
-Рекламировать можно что угодно.
 
-Любые товары, интернет магазины, предлагать свои услуги.
 
-Принимаются любые сайты, блоги, соц страницы, одностраничники, можно рекламировать ссылки на темы.
 
-Форумы популярный источник клиентов и трафика.
 
-Только целевая аудитория.
 
-Реальные заинтересованные переходы на ваш сайт.
 
-Усиление поисковых запросов ссылочной массы.
 
У меня активные профиля на форумах с 2014 года веду свою деятельность постинга по форумам, выполнено очень много заказов, занимаюсь продвижением своих сайтов, есть рейтинг и репутация на профилях, все профиля заполнены и имеют от 20-800 сообщений. Посты оформляю с картинкой и около ссылочным тематическим текстом!
 
Ссылки размещаются методом создания новых тем в более подходящем разделе форума.
 
Срок поставлен с запасом обычно выполняю заказы в течении 10-15 дней в зависимости от наплыва заказов!
 
 
Оплата:
 
Сразу.
 
К оплате принимаем BTC, Qiwi, Payeer
 
От 5 сайтов - делаю хорошие скидки.
 
 
Еще мои услуги: 
 
Размещу ваши ссылки в подписях - 10 ссылок 1500 рублей/месяц
 
Трастовые вечные ссылки 150 штук: 1700 руб
 
Пессимизация сайта-Убрать конкурента: 10000 руб
 
 
Контакты для заказа:
 
Telegram - https://t.me/cheatsgo @cheatsgo 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума