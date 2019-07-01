masscan.host - Абузоустойчевые (Bulletproof) Сервера и VPS
Рад предложить Вам Абузоустойчевые (Bulletproof) Сервера и VPS под любые цели
Наши услуги:
Выделенные сервера
-Большой выбор конфигураций,если нужна нестандартная конфигурация либо ее нет в биллинге - вы всегда сможите заказать ее через поддержку.
- OS на выбор Linux, Windows, FreeBSD...
- Постоянный мониторинг серверов
- Наличие серверов с быстрой активацией
- Быстрая установка под заказ
Виртуальные серверы - VPS
- Технологии виртуализации на базе KVM
- Мощные конфигурации с полным root доступом
- Высокий uptime
- Широкий выбор OS, возможность установки десктоп OS т.к. Windows 7 etc..
- Хостинг панель VestaCP, DirectAdmin, ISP Manager и т.д
- Панель управления VPS, в том числе доступ к консоли
Полная анонимность и конфиденциальность Ваших проектов.
Оплата BTС,WMZ
Все интересующие Вас подробности можно узнать перейдя на наш сайт: